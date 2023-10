Frykter at over 1000 palestinere er fanget under ruiner

Ifølge en talsmann for det Hamas-drevne innenriksdepartementet i Gaza, skal mer enn 1000 palestinere fortsatt være savnet etter en rekke israelske luftangrep på Gaza.

Israel har satt i gang en offensiv på Gaza som følge av Hamas' sine terrorangrep på Israel forrige uke, der 1400 israelere mistet livene sine.

Myndighetene i Gaza frykter at tallet på drepte vil øke. Foto: AFP

Myndighetene i Gaza sier at flere er gravd ut av ruiner i live opptil 24 timer etter at bygninger er blitt bombet, skriver NTB.

Bilder fra området viser redningsarbeidet som pågår for å grave ut folk.

De fleste ofrene i luftangrepene skal være sivile.

254 palestinere skal være drept i løpet det siste døgnet. Ifølge myndigheter, er mer enn halvparten av de drepte kvinner og barn.

– Over 200 nordmenn i Gaza

I Dagsnytt 18 i dag sier den ferske utenriksministeren Espen Barth Eide at flere folk har kontaktet UD, og at de nå vet om flere nordmenn som oppholder seg i Gaza.

– Vi tror nå at det befinner seg i overkant 200 nordmenn i Gaza. Vi vet hvor de befinner seg og er i kontakt med dem. Problemet er at det ikke er en vei ut for dem.

Han sier videre at regjeringen har satt opp en krisestab som er tilgjengelig døgnet rundt til å svare på henvendelser fra folk som er i Gaza nå.

I går kveld opplyste utenriksdepartementet at det er 170 norske borgere som ønsker bistand fra norske myndigheter til å reise ut fra Gazastripen.

Bilder fra området viser redningsarbeidet som pågår for å grave ut folk. Foto: SAID KHATIB / AFP

WHO varsler «katastrofe» i Gaza

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har tidligere sagt at Israel vil handle «uten reservasjoner og uten pusterom» for å ødelegge Hamas' militære evne.

Nå varsler WHO en «katastrofe» om ikke nødhjelp slippes inn i Gaza.

– Hvis hjelp ikke kommer, vil legene måtte «lage dødsattester for sine pasienter», sier WHOs regiondirektør for det østlige Middelhavet, Ahmed Al-Mandhari.

– Det er 24 timer med vann, elektrisitet og drivstoff igjen på Gazastripen før «en virkelig katastrofe» finner sted, sier han til AFP.

Hvis assistanse ikke kommer, vil legene måtte «utarbeide dødsattester for sine pasienter», sier WHOs regiondirektør for det østlige Middelhavet Foto: AP

Han presiserte at områder som angripes må få lov til å motta hjelp, som for tiden sitter fast ved grenseovergangen til Rafah til Egypt.

Tilgang på nødvendig medisiner anses som kritisk lav hos alle sykehusene i den tett befolkede enklaven.

Om lag 1000 pasienter behandles hver dag, ifølge FN.

Gazas 20 sykehus forventes å miste tilgang på elektrisitet i løpet av dagen.

– Nedleggelse av nødgeneratorer vil sette livene til tusenvis av pasienter i umiddelbar fare, skriver FN.

Også 37 helsearbeidere er drept, det inkluderer leger, sykepleiere og ambulansearbeidere.

Sykehusene fungerer også om tilfluktssted for palestinere som har flyktet sørover etter den israelske evakueringsordren ble gitt for noen dager siden.

I helgen kom det meldinger om at 35.000 mennesker har søkt tilflukt ved Shifa-sykehuset i Gaza i forkant av en ventet israelsk bakkeinvasjon, ifølge sykehusledelsen.

Shifa-sykehuset er det største sykehuset på Gazastripen.

– De er vandrende lik.

Israels bakkeinvasjon nærmer seg, og IDF har mobilisert omtrent 360.000 soldater. Det strategiske målet når Israel går inn på Gazastripen, er Hamas:

– De er vandrende lik. Det er bare et spørsmål om tid.

Det sier Jonathan Conricus, talsperson for IDF, om personer tilknyttet Hamas.

Han fastslår at sivile ikke er mål i militæroperasjonen.

FN anslo på lørdag at over en million palestinere kan være internt fordrevet på Gazastripen etter at Israel ga en evakueringsordre for 1,1 millioner palestinere i Nord-Gaza.

– FN kaller dette en kollektiv avstraffelse. Hva tenker du om det?

– Det er absurd og urettferdig. Slike utsagn kommer bare mot Israel når Israel forsvarer seg selv. Hvis det hadde vært andre demokratier som forsvarte seg selv, ville man ikke hørt slike uttalelser, sier Conricus til NRK.

Den israelske hæren forbereder en bakkeinvasjon av Gazastripen. Foto: GIL COHEN-MAGEN / AFP

På spørsmål om hvem som skal styre Gazastripen hvis Hamas-ledelsen faller, sier Conricus at «det får vi se på etter hvert», men at Israel ikke har noen plan om å okkupere Gazastripen.