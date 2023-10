NRK Svarer: Spør oss om konflikten mellom Israel og Hamas

Still dine spørsmål i dialogboksen under her.

I nettmøtet under får du svar fra følgende fagpersoner:

Sidsel Wold, utenriksjournalist og tidligere Midtøsten-korrespondent.

Dag Tuastad, førstelektor, Midtøsten-studier, Universitetet i Oslo.

Arild Schou, professor ved Universitetet i Sørøst-Norge, og har skrevet doktorgrad om Israel-Palestina-konflikten.

I kveld har URIX en ekstra sending om krigen der eksperter svarer på publikums spørsmål. De ønsker seg også videospørsmål - trykk på denne lenken for å sende inn: Urix vil ha dine spørsmål