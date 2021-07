Frykter at fjerde koronabølge er på vei i Sverige

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

De siste ukene har deltavarianten vært den vanligste varianten av koronasmitte, ifølge folkehelsemyndighetene i Sverige.

I uke 26, den siste det foreligger komplett statistikk for, ble deltavarianten påvist hos om lag 60 prosent av alle som ble smittet.

Uken før ble 40 prosent smittet av deltavarianten.

– Vi er på vei inn i en fjerde smittebølge. Konsekvensene kommer ikke til å bli like dramatisk som tidligere, men vi kommer til å få mange smittede. Det sier Anders Björkman som er professor og ekspert på virus til Aftonbladet.

Nærmere 1,1 millioner svensker har til nå fått påvist koronasmitte, og det er registrert drøyt 14.600 koronarelaterte dødsfall i landet. Det tilsvarer 144 dødsfall per 100.000 innbyggere, mens Norge har 15.

Langvarige problemer

Professoren mener det er vanskelig å se hvor kraftig den fjerde bølgen vil ramme.

– Det er vanskelig å si. Den kommer nok ikke til å føre til like mange syke og døde som den første, andre og tredje bølgen. Men flere kan få langvarig covid med behov for sykehusinnleggelse, sier Anders Björkman.

Vaksinering pågår for fullt i Sverige. Så langt er knappe 38 prosent fullvaksinerte, det er noe høyere en antallet fullvaksinerte i Norge.

Ifølge Björkman må 80 prosent av befolkningen være vaksinert for å stoppe deltaviruset. Og det nivået kommer ikke Sverige til å nå mener han.

– Dette er et virus som kommer til å vare, i det minste over vinteren. Det gjelder bare å sørge for at den fjerde bølgen ikke blir for kraftig, sier Anders Björkman.

Mer smittsom

Delta ble første gang påvist i India i desember og er nå blitt den dominerende varianten i Storbritannia, Danmark, Portugal, Sør-Afrika, Singapore og Russland. I tillegg er den på hurtig frammarsj i mange land og alle verdensdeler.

Delta regnes som mer smittsom enn Alfa som først ble oppdaget i Storbritannia og ble dominerende i Norge i vinter.

Delta ser også ut til å kunne øke risikoen for alvorlig sykdom.

Smitte fra utlandet

Det er særlig seks regioner i Sverige som må opplever smitteøkning. Stockholm, Uppsala, Västmanland, Västerbotten, Östergötland og Dalarna.

Statsepidemiolog Anders Tegnell mener det er for tidlig å si om en fjerde koronabølge er på vei i Sverige. Foto: Naina Helén Jåma / TT Nyhetsbyrån

Ifølge Aftonbladet ser man at mange av de nye smittede er svensker som kommer hjem fra utlandet. I Dalarna og Östergötland er det særlig personer som har besøkt fotball-EM i Russland som er smittet.

Folkehelsemyndighetene mener likevel det er for tidlig å snakke om en fjerde bølge.

– Vi vet ikke om dette er en ny bølge før vi er et godt stykke inne i den og vi kan se oss tilbake. Det vet vi først om noen uker, sier statsepidemiolog Anders Tegnell til Aftonbladet.