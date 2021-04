Frode Berg: – Meget fornøyd etter møtet med forsvarsministeren

Berg er invitert av Stortinget til å delta i høringen, og han ønsker ikke å si noe mer før møtet med de folkevalgte mandag.

Men overfor NRK gjorde han det klart at han ikke fikk vite noe nytt. Han mener fortsatt at han ikke er tilstrekkelig informert om innholdet.

Berg la vekt på at samtalen med statsråden var fortrolig og at han ikke ønsker å bryte norsk lov.

Forsvarsministeren er enda mer ordknapp.

– Det var et godt møte, og utover det har jeg ikke noe å si, uttaler Frank Bakke-Jensen via pressekontoret i Forsvarsdepartementet.

Advokat Brynjulf Risnes (t.h.) har bistått Frode Berg siden han ble arrestert i 2017. Foto: Morten Jentoft / NRK

Stortinget svært interessert i saken

Rapporten fra Stortingets utvalg for etterretning, overvåking og sikkerhet, EOS-utvalget, var klar allerede 25. februar.

Hele rapporten ble hemmeligstemplet. Men etter begjæring fra Stortingets presidentskap, ble den oversendt til en særskilt kommisjon for Frode Berg-saken.

Berg har tidligere ikke blitt informert om innholdet i rapporten som omhandler ham selv. I dag møtte han forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sammen med sin advokat, Brynjulf Risnes.

Frode Berg hjemme i Kirkenes 25. februar i år. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Rapport om en mislykket operasjon

Rapporten handler om hva som skjedde da den norske etterretningstjenesten sendte Berg på flere oppdrag til Russland som kurer.

I desember 2017 ble han arrestert av den russiske sikkerhetstjenesten, FSB.

Han ble dømt til 14 år i fengsel for spionasje. Men i november 2019 ble han satt fri som del av en utvekslingsavtale mellom Litauen og Russland.

Norske myndigheter har aldri innrømmet at Frode Berg var på spionasjeoppdrag. Det er heller ikke vanlig i forbindelse med avsløring av etterretningsoperasjoner.

Via Regjeringsadvokaten fikk han utbetalt en erstatning på 4,3 millioner kroner etter hjemkomst.

Frode Berg mens han ennå satt fengslet i Lefortovo-fengselet i Moskva. Bildet er fra en framstilling i retten. Foto: Morten Jentoft

Forholdet til USA

Forsvarsdepartementet har tidligere nektet Berg tilgang til rapporten med henvisning til at det kunne skade den norske etterretningstjenestens forhold til andre lands tjenester.

Etter det NRK forstår, handler det særlig om forholdet til amerikansk etterretning.

– Jeg er overhodet ikke overrasket over at dette var en del av en større operasjon, sier Frode Berg til NRK i dag. Jeg forstod det på tidlig tidspunkt da jeg satt arrestert i Moskva. Det var stadig snakk om et annet land der også. Men jeg kunne verken bekrefte eller avkrefte det.

– Det var USA?

– Ja, det var det, sier Berg. Men det visste ikke jeg noe om, legger han til.

Da han dro på oppdrag i Russland, hadde han med seg penger og beskjeder til en kontakt i Severodvinsk.

Den atomdrevne ubåten Dmitrij Donskoj ble sjøsatt i Severodvinsk i 1980. Den kan lastes med opp til 20 langtrekkende raketter med atomstridshoder. Her i ferd med å seile under Storebælt-broen i Danmark på vei til St. Petersburg 21. juli 2017. Foto: Sarah Christine Noergaard / AFP

Russland bygger og vedlikeholder atomubåter knyttet til Nordflåten i Severodvinsk. Området har derfor stor strategisk betydning, også sett fra USA.

Ønsker å sette punktum

– Jeg ønsker på en måte å snart sette punktum for det her og få et svar på hva som har skjedd og om det er eventuelle kritikkverdige forhold, sier Berg.

Men han unngår å kritisere norske myndigheter nå.

– Jeg har full forståelse for at opplysninger om kilder og arbeidsmetoder i e-tjenesten ikke kan være offentlige.

Det er bruken av ham selv han er kritisk til, og han ønsker at konklusjonene til EOS-utvalget bør offentliggjøres.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen ønsket ikke å la seg avbilde sammen med Frode Berg i dag. Her fra et møte i Stortinget i går, 7. april. Foto: Torstein Bøe / NTB

Berg vil ikke mene noe om saken bør få politiske konsekvenser. Han mener at noen «på grunnplanet» bør stilles til ansvar, men at det «ikke retter opp noe å sparke en statsråd eller en general».

Både forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og utenriksminister Ine Eriksen Søreide vil delta under Stortingets lukkede høring mandag.

Det er ventet at flere av opposisjonspartiene vil støtte et forslag om full offentliggjøring av EOS-rapporten.