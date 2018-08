Fredsprisvinner Kofi Annan er død

Kofi Annan døde i sitt hjem i Sveits lørdag morgen etter kort tids sykeleie.

Han ble 80 år gammel.

– Gjennom sin karriere og sitt lederskap i FN var han en sterk forkjemper for fred, bærekraftig utvikling, menneskerettigheter og lovstyre, skriver Annans egen stiftelse i en uttalelse.

- Håper neste generasjon kan unngå noen av feilene min generasjon har gjort Du trenger javascript for å se video.

Da Kofi Annan ble generalsekretær i FN i 1997, fikk De forente nasjoner sin første svarte afrikanske leder.

Han ble raskt en svært populær generalsekretær og mottok i 2001 Nobels fredspris på vegne av seg selv og FN.

Han ble i rollen som generalsekretær til 2006.

Kofi Annan under en markering i Johannesburg 18. juli 2018. Her avbildet mellom Liberias tidligere president Ellen Johnson Sirleaf og Lakhdar Brahimi, som tok over som spesialutsending til Syria etter Kofi Annan. Foto: GULSHAN KHAN / AFP

Mottok Nobels fredspris i 2001

– Ingen har gjort mer enn Kofi Annan for å revitalisere FN, sa Nobelkomiteens formann Gunnar Berge under tildelingen av Nobels fredspris i 2001.

Da Annan mottok fredsprisen høsten 2001 var verden rystet etter angrepene i USA 11. september. Krigen i Afghanistan og konflikten i Midtøsten preget også overskriftene.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

I anledning 100-årsjubileet for fredsprisen følte derfor Nobelkomiteen et behov for å understreke den lange linjen i fredsprisens historie, sa Gunnar Berge under sin tale i Oslo rådhus.

– Håpet om en bedre organisert og fredeligere verden, og ingen symboliserer eller representerer dette håpet bedre enn FN, sa Gunnar Berge.

I sitt foredrag kom Gunnar Berge med en sterk personlig hyllest til organisasjonens generalsekretær.

Kofi Annan og hans kone Nane Lagergren under et asiatisk toppmøte i Indonesia i 2005. Foto: SUZANNE PLUNKETT / Ap

– I løpet av kort tid etter at han tiltrådte i januar 1997, klarte han å gi FN en posisjon utad og en moral innad som organisasjonene knapt hadde hatt tidligere. FNs struktur er blitt strammet opp og effektivisert, sa Berge.

– Generalsekretæren har stått sentralt i bestrebelsene for å løse en hel serie internasjonale konflikter, sa Berge, som mente at bare Dag Hammarskjøld tåler sammenligning med Annan blant FNs tidligere generalsekretærer.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Hylles av statsledere verden rundt

Kofi, som betyr gutt født på en fredag, var født i Ghana i 1938.

Han studerte i både USA og Sveits før han begynte å jobbe for FN på 1970-tallet.

Ghanas president Nana Akufo-Addo har erklært en ukes landesorg.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

I 1984 giftet han seg med svenske Nane Lagergren. De hadde begge barn fra tidligere ekteskap, hun datteren Nina og Kofi Annan datteren Ama og sønnen Kojo. De ble med det omtalt som trebarnsforeldre, men fikk ingen barn sammen.

Annan mottok en rekke utmerkelser for sitt arbeid for fred gjennom over 50 år og ble i 2004 utnevnt til den sørafrikanske Ordenen O. R. Tambos følgesvenner.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Kofi Annan har også fått Torstein Dales minnepris av Norges Røde Kors, og i 1998 ble han tildelt Seouls fredspris.

Etter at Kofi Annan gikk av som generalsekretær i FN engasjerte han seg som fredsmegler i blant annet Syria og Kenya. Annan ledet også organisasjonen The Elders, som ble grunnlagt av Nelson Mandela. Gro Harlem Brundtland er nestleder i organisasjonen og beskriver Annan som en stor inspirasjonskilde i en uttalelse fra organisasjonen.

– Kofi jobbet utrettelig med å bedre livene til millioner av mennesker over hele verden, sier Brundtland.

Kofi Annan beskrev seg selv som en «sta optimist», og var en høyt respektert og beundret ildsjel. I dag hylles han av statsledere, diplomater, menneskerettighetsorganisasjoner og fredsarbeidere verden rundt.

Fra arkivet: Kofi Annan mottok Nobels fredpris i 2001 Du trenger javascript for å se video.