Egeland: – Kofi Annan er den beste generalsekretæren FN har hatt

– Åh nei, dette var uventet og veldig, veldig trist. En epoke er over, sier generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, som gjennom 25 år har jobbet med Kofi Annan i FN.

Av alle i Norge er det Egeland som har jobbet tettest med Annan, og som også derfor nok kjenner mest på sorgen i dag. Han har vært FNs spesialutsending til Colombia, FNs visegeneralsekretær for humanitære saker, og nødhjelpskoordinator, og FNs spesialrådgiver i de syriske fredsforhandlingene.

– Annan var den beste generalsekretæren FN har hatt, etter mitt skjønn. Han var ikke bare en veldig god sjef, men også en god leder av FN, han kunne organisasjonen og var enormt respektert internt. Han stod og levde for FNs prinsipper og idealer i ett og alt.

Egeland forteller at Kofi Annan uheldigvis opplevde å få mange og sterke krefter i USA mot seg da amerikanerne gikk til krig i Irak uten FN-mandat.

– Annan var uredd og modig og prioriterte beskyttelse av sivile og de svakeste. Det var ikke viktigst for ham å være populær i Washington, Moskva og Beijing. «Er dette det rette, så skal vi stå for dét og uredd kritisere maktovergriperne», sa han alltid, minnes Egeland.

Egeland sier Annan også har vært en veldig god eks-generalsekretær. Gjennom hans stiftelse og en rekke organisasjoner har han stått i spissen for menneskerettighetsarbeid og humanitært fredsarbeid. Og en av tingene han gjorde etter at han sluttet i FN, var å mekle fred i Kenya, og han var den første til å mekle i Syria etter at han gikk av.

– Også hadde han alltid omsorg for enkeltmennesket. Da han ringte meg var det ofte først en av livvaktene som brølte strengt i telefonen med spørsmål om jeg var klar for en samtale med generalsekretæren. Så kom Kofi Annans milde stemme alltid med det samme første spørsmålet: «Jan, hvordan går det med familien din?»

– Nå tenker jeg på Annans vidunderlige svenske kone Nane, som jeg virkelig håper at det går godt med, sier Egeland.

Annan ledet også organisasjonen «The Elders», som ble grunnlagt av Nelson Mandela og hvor blant andre Gro Harlem Brundtland er medlem.

På nettsiden til organisasjonen skriver den tidligere lederen for Verdens helseorganisajon, WHO:

«Vi er knust på grunn av tapet av vår kjære venn og eldste. Kofi var en sterk og inspirerende person for oss alle, og «The Elders» ville ikke vært der vi er i dag uten hans lederskap. Gjennom hele sitt liv arbeidet Kofi ustoppelig for å forbedre livene til millioner av mennesker over hele verden. Selv om vi sørger over hans bortgang i dag, vil vi fortsette å opprettholde hans verdier og arv for fremtiden.»

OSLO 2011: Kofi Annan og Gro Harlem Brundtland under paneldebatten i regi av konferansen "New African Connections - Opportunities when Finance, Technology and Healthcare meets " i Oslo Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Sørger over norgesvennen Kofi Annan

Så strømmer reaksjonen inn fra nordmenn over hele landet som kjente eller hadde kontakt med de populære generalsekretæren.

Gunnar Berge var leder av Nobelkomiteen og han som delte ut fredsprisen til Kofi Annan da han fikk den i 2001.

OSLO RÅDHUS 2001: Nobelkomiteens leder, Gunnar Berge, gir fredsprisen til Kofi Annan. Foto: Heiko Junge / AFP

– Dette er veldig trist. Veldig mange i Norge vil ta dette tungt. I tillegg til å være sentral i det globale samfunnet, var han også en stor norgesvenn. Han kom hit og gikk i den norske fjellheimen når han fikk mulighet. Dette blitt mottatt med sorg og vemod av mange.

Berge minnes at Annan, i motsetning til mange andre fredsprisvinnere, kom med vanlig rutefly til Gardermoen da han skulle motta fredsprisen.

–Han hadde enorm autoritet men framstod som beskjeden og nøktern. Han var en ytterst behagelig person å være med. Og det var imponerende hvordan han håndterte konflikter og utfordringer uten å bli stressa og irritert, forteller Gunnar Berge til NRK.

Stoltenberg: – Han var verdens samvittighet

Også Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, minnes Annan som en viktig stemme for fred og forsoning.

– Han var verdens samvittighet. Verden lyttet da han talte, og han hadde en kraft i sitt budskap som vi knapt har sett maken til.

OSLO 2007: Tidligere FNs generalsekretær Kofi Annan og statsminister Jens Stoltenberg på Arbeiderpartiets landsmøte i Folkets Hus. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

For bare få uker siden snakket Stoltenberg med Annan på telefon. Faren Thorvald Stoltenberg og Annan var nære venner, og Annan kom ofte på privat besøk. Annan var derfor en av de første som ringte da Thorvald Stoltenberg døde.

– Han skulle jo egentlig vært i bisettelsen til faren min og talt, men ringte og sa at han var blitt syk på vei hjem fra Johannesburg hvor han hadde vært og markert 100-årsjubileet for Nelson Mandelas fødselsdag.

Stoltenberg forteller at han utviklet et nært vennskap til Annan, og beskriver ham som et veldig varmt og godt menneske, som viste veldig stor oppmerksomhet til alle rundt seg.

– Jeg vil savne ham. Både som en diplomatisk leder, men også som det varme medmenneske han var.