Tre mennesker ble drept da den største kirken i Nice ble angrepet torsdag formiddag.

Franske myndigheter opplyser til mediene at en eldre kvinne døde etter å ha fått halsen skåret over. Kirketjeneren Vincent Loquès fikk også skåret over strupen og døde inne i kirken.

Ifølge den franske påtalemyndigheten ble to av ofrene funnet inne i kirken. Det tredje offeret døde på en bar i området av flere knivskader.

Etterforskerne i Frankrike bekrefter torsdag kveld at den antatte gjerningsmannen i Nice er en tunisisk statsborger, og er 21 år gammel.

Frankrikes statsadvokat for antiterror, Jean-François Ricard, sier mannen ble konfrontert av politimenn som skjøt inne i kirken. Han ble alvorlig skadet, og ligger for øyeblikket på sykehus.

Videoovervåkning viser at den påtalemyndigheten tror er gjerningsmannen kom til Nice via togstasjonen og skiftet klær, sier påtalemyndigheten i Frankrike på en pressekonferanse torsdag kveld.

Kom til Frankrike via Lampedusa

Franske politikilder navnga tidligere torsdag angriperen som Brahim Aouissaoui. Han skal ha opplyst om at han handlet alene. Ifølge AP leter politiet ikke etter andre angripere.

Mannen skal ha kommet til Paris den 9. oktober, etter å ha ankommet Lampedusa i Italia den 20. september, skriver Reuters.

Årsaken til at man vet reiseveien til mannen er at han hadde et dokument fra italienske Røde Kors, ifølge Ricard.

I Italia ble han plassert i koronakarantene, før myndighetene slapp ham ut og ga ham ordre om å forlate italiensk territorium.

En talsmann for påtalemakten i Tunisia, Mohsen Dali, sier ifølge NTB at det ble innledet etterforskning i Tunisia straks identiteten til gjerningsmannen ble kjent.

Tunisia fordømmer angrepet i Nice og landets utenriksdepartementet tar i en kunngjøring avstand «fra alle former for terrorisme, ekstremisme og voldsbruk».

Øker beredskapen

Han skal komme fra en landsby nær Kairouan i Tunisia, men har den siste tiden bodd i Sfax. Politiet i Tunisia besøkte familien hans der torsdag, ifølge Reuters.

President Emmanuel Macron fordømmer angrepet og sier det er islamistisk terror. Under et besøk i middelhavsbyen der angrepet fant sted sa presidenten at Frankrike er under angrep.

Tidligere i dag varslet Macron blant annet at antallet soldater som skal utplasseres for å passe på franske skoler og gudshus vil bli økt fra 3000 til 7000.

Samtidig sa presidenten at han ønsket å sende et budskap om samhold til det franske folket.

Angrepet har rystet store deler av verden. Statsledere som Donald Trump, Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide, og utenriksministeren i Tyrkia har fordømt angrepet.

Det har også det saudiarabiske utenriksdepartementet. Tidligere i dag ble en sikkerhetsvakt ved det franske konsulatet i Jeddah, Saudi-Arabia, knivstukket.