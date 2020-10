Angrepet skjedde ved Notre-Dame-kirken i sentrum av Nice sør i Frankrike.

Fransk politi bekrefter at to personer er døde etter et knivangrep i byen. Flere personer skal også være skadet i angrepet. Ifølge politiet er gjerningsmannen arrestert.

Flere franske medier skriver at tre personer har blitt drept i angrepet. Ordfører i Nice, Christian Estrosi, sier også at tre personer har blitt drept.

Dette har så langt ikke blitt bekreftet fra offisielt hold.

Franske myndigheter opplyser til mediene at en kvinne døde etter å ha fått halsen skåret over. Ifølge lokalavisen Nice Matin dreier det seg om en 70 år gammel kvinne.

Ifølge ordføreren ble to personer drept inne i kirken, mens en tredje ble drept utenfor. Han sier angrepet var svært brutalt, og at det skal ha blitt brukt samme metoder som under drapet på læreren Samuel Paty.

Angriperen skal ha blitt skutt av politiet og fraktet til sykehus.

Antiterrorpolitiet i Frankrike bekrefter at de ettersforsker hendelsen. Politiet tror at gjerningspersonen var alene om angrepet og leter foreløpig ikke etter flere mistenkte, ifølge AP.

Motivet for angrepet er så langt ikke kjent.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Området rundt Notre-Dame evakueres etter knivangrepet Du trenger javascript for å se video.

Angrepet skjedde utenfor Notre-Dame i Nice. Foto: Eric Ciotti / Twitter

– Ropte «Allahu akbar»

Frankrikes innenriksminister Gérald Darmanin sier en politioperasjon er i gang i byen, mens ordfører Estrosi skriver på Twitter at det kan dreie seg om et terrorangrep.

– Jeg er på stedet med politiet, som har arrestert gjerningspersonen. Jeg bekrefter at alt tyder på at dette er et terrorangrep, skriver Estrosi.

Han sier til medier at gjerningspersonen flere ganger skal ha ropt «Allahu akbar» under angrepet.

– Han ropte det også etter at politiet hadde pågrepet ham, sier Estrosi.

Innenriksminster Darmanin har nå innkalt til krisemøte, og president Emmanuel Macron drar til Nice etter møtet som begynte klokken 10.30.

Den franske nasjonalforsamlingen holder allerede torsdag formiddag et minutts stillhet i forbindelse med angrepet.

Fransk politi melder på Twitter at bombegruppa er på stedet, og ber folk holde seg unna bysentrum.

Ifølge reportere på stedet har både militæret og politiet rykket ut til handlegaten, og et område rundt kirken er sperret av.

Bilder fra borgermester Christian Estrosi viser at det er mye politi i sentrum av byen. Estrosi selv skriver at det dreier seg om et terrorangrep. Foto: Christian Estrosi / Twitter

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Rystet av flere angrep

For om lag to uker siden ble Frankrike rystet av drapet på læreren Samuel Paty. Paty ble drept og lemlestet av en 18 år gammel tsjetsjener etter å ha vist elever en karikaturtegning av profeten Muhammed, trykket i satiremagasinet Charlie Hebdo.

Gjerningsmannen var en tsjetsjensk-født 18-åring, som ble drept av politiet like etter at han hadde drept læreren. Sju personer er siktet for medvirkning til drapet, deriblant to tenåringer som hjalp til med å identifisere læren.

I juli 2016 ble Nice åsted for et annet terrorangrep, da Mohamed Boulhef kjørte en lastebil ned strandpromenaden Promenade des Anglais på Frankrikes nasjonaldag. 46 mennesker ble drept, flere enn 400 ble skadet. Gjerningsmannen skal ha vært inspirert av terrorgruppa Den islamske staten.