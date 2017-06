Fransk parlament med mange politiske ferskinger

Hvis det går slik meningsmålingene antyder, kommer president Emmanuel Macron og hans République en Marche til å gjøre et brakvalg på søndag. Det betyr i så fall at den franske nasjonalforsamlingen får flere ferske folkevalgte enn man noen gang har sett tidligere.

Det betyr også at minoriteter blir langt bedre representert enn før.

Etter første runde i dette valget står kampen nå i de fleste valgkretsene mellom to kandidater. Og som i presidentvalget er det vanlig at det dannes en felles front mot Nasjonal Front slik at motkandidaten vinner. Det er et valgsystem som hjelper Macrons kandidater og som ser ut til å gi ham et uvanlig sterkts parlament i ryggen.

Som Macron lovet i sin presidentvalgkamp har han samlet minst halvparten kvinnelige kandidater og mange som ikke har bakgrunn fra politikken.

Her er noen av dem som trolig er på vei inn nasjonalforsamlingen:

Cedric Villani, kjent fransk matematiker. Foto: ERIC FEFERBERG / Afp

Cédric Villani, matematiker. – Poenget er å få inn variert kompetanse, sier den kjente matematikeren til avisen Libération. Han mener deres ulike bakgrunn vil kompensere for mangelen på erfaring.

Aude Amadou, 37 år gammel, tidligere profesjonell håndballspiller. Har ikke vært engasjert i politisk arbeid tidligere, men definerer seg som «mer til venstre enn i sentrum», forteller hun til LCI.

Bruno Bonell, 58 år gammel entreprenør. Født i Algerie og en av grunnleggerne i kjent datafirma. Blir kalt «Mister robot».

Richard Ferrand, generalsekretær i La République en Marche Foto: FRED TANNEAU / AFP

Richard Ferrand, 54 år gammel generalsekretær i La République en Marche. Forlot sosialistpartiet og gikk over til Macron. Har jobbet som journalist.

Marie Sara, 52 år gammel tidligere tyrefekter. Også hun er et kjent navn i Frankrike. Hun er datter av scenografen Antoine Bourseiller og skuespilleren Chantal Darget, men skapte seg et navn på tyrefekterarenaen. – Jeg vil forsvare sanne verdier og mine barns fremtid, sier hun ifølge LCI og legger til at hun vil kjempe mot Nasjonal Front.

Laurence Vichnievsky, 62 år gammel jurist. Jobbet sammen Eva Joly med granskingen av oljeselskapet Elf. Har vært engasjert hos flere partier, både ekologistene og sosialistene.

Laetitia Avia, jurist fra Paris. Foto: THOMAS SAMSON / AFP

Laetitia Avia, 31 år gammel advokat. Har kjent Emmanuel Macron i ti år, ifølge Libération. Politisk uerfaren og fra Paris.

Gabriel Attal, 28 år gammel kommunikasjonsrådgiver med utdanning fra Science-Po.

Prognoser viser at Macrons parti ligger an til å få mellom 400 og 470 seter av de 577 plassene i nasjonalforsamlingen.