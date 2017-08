Frankrike forbyr politikere å ansette familiemedlemmer

Med overveldende flertall, 383 stemmer mot 3, med 48 avstående, vedtok underhuset den nye loven om etikk innen politikk og forvaltning, en av president Emmanuel Macrons kjernesaker under valgkampen.

Loven forbyr regjeringsmedlemmer, folkevalgte og borgermestere å ansette ektefeller, foreldre eller barn til å gjøre ymse typer arbeid for dem.

De som blir dømt i henhold til den nye loven, vil ikke kunne velges til nasjonalforsamlingen.

Hadde kona på lønningslisten

Lovforslaget har allerede passert det franske senatet, men det er uenighet mellom de to kamrene om et lovvedlegg om bevilgninger som må vedtas separat siden det berører forholdet til grunnloven.

Det er ventet at loven i sin helhet vil bli vedtatt i underhuset i neste uke ved at de folkevalgte der bruker sin rett til å overprøve motstanden i senatet.

Under valgkampen ble det avslørt at de konservatives kandidat, tidligere statsminister François Fillon, i flere år hadde betalt sin hustru lønn som assistent, uten at det kunne belegges at hun faktisk hadde utført noe arbeid.