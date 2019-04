Forsvarsminister går av som overgangsleder dagen etter han tok over

Den overraskende kunngjøringen kom i en tv-tale som forsvarsministeren holdt fredag kveld.

Sammen med forsvarssjef Kamal Abdul Murof Al-mahi ble Ibn Auf tatt i ed som militærregjeringens ledere i går, torsdag.

General Abdel Fattah Abdelrahman Burhan, som har stillingen som generalinspektør for hæren, går inn som overgangsleder i stedet for Ibn Auf.

– Jeg, som leder av militærrådet, kunngjør at jeg trekker meg som leder for overgangsregeringen, sa Ibn Auf.

Han begrunnet byttet med at det er avgjørende å bevare enigheten innad i militæret.

Lover overlevering av makten

Juntaen har blitt møtt med store protester siden maktovertakelsen.

FNs sikkerhetsråd diskuterte i kveld situasjonen i Sudan og ble enige om å følge situasjonen nøye. Sikkerhetsrådet vedtok å forlenge tilstedeværelsen for FNs fredsbevarende styrker på grensen mellom Sudan og Sør-Sudan som følge av begivenhetene de siste dagene.

Sudans fungerende FN-utsending, charge d'affaires Yasir Abdelsalam, lovet at militæret vil være en garantist for at landet i fremtiden skal styres av en sivil regjering.

– En sivil regjering vil bli dannet i samarbeid med de politiske partiene og andre interessenter. Ingen partier skal holdes utenfor, lovet Yasir Abdelsalam sikkerhetsrådsmedlemmene.

Han sa videre at den varslede overgangsperioden på to år kan bli korte, men at dette vil avhenge av situasjonen i landet og hvor raskt man kan bli enige om en annen regjering.