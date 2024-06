De siste dagene har både Donald Trump og Joe Biden forberedt seg.

Begge har takket ja til CNNs invitasjon og akseptert reglene for den første presidentduellen før årets valg i USA.

Til nå har de kun blitt enige om to presidentdebatter uten publikum i salen. Vanligvis holdes slike i september og oktober, men denne gang skjer det rekordtidlig:

Natt til fredag 28. juni, klokken 03.00 norsk tid, i Atlanta i Georgia.

Den siste debatten i presidentvalget 2020 ble stemplet av flere som den mest anspente gjennom tidene. Foto: Mike Segar / Reuters

Kommisjonen for presidentdebatter, som har arrangert disse siden 1988, er også satt på sidelinja. De to kampanjene har selv blitt enige og forhandlet direkte med et par TV-kanaler om opplegget.

CNN har skrevet til kampanjene at de håper det blir en sivilisert tone.

Vanligvis er det kommisjonen for presidentdebatter som styrer arrangement som dette i USA. I år er det annerledes. Foto: Patrick Semansky / AP

CNNs programledere Dana Bash og Jake Tapper kommer, om nødvendig, til å ta alle virkemidler i bruk slik at reglene og tiden overholdes, heter det.

Det innebærer blant annet at mikrofonene kan slås av.

Bruker rettssakene som skyts

Dette er første anledning for Biden og Trumps valgkampanjer til å nå et større, nasjonalt publikum samlet i 2024.

Sist de møttes, i 2020, var debatten preget av personlige anklager og beskyldninger.

Flere medier stemplet duellen som den verste og mest anspente gjennom tidene.

I mai ble Donald Trump den første amerikanske presidenten noensinne til å bli dømt i en kriminell straffesak. Foto: Spencer Platt / AP

Trump og Biden har vidt forskjellig lederstil og syn på hvordan det går i USA, og er begge kjent for sitt temperament og for å være frittalende når manus legges bort.

Den ene har nylig blitt straffedømt, mens den andre har en sønn som er blitt funnet skyldig i lovbrudd.

Ingen av sakene har gjort store utslag på målingene.

Trump (78) anklager Biden (81) for å være korrupt og mentalt svekket av alderdom.

Denne måneden ble Hunter Biden (h) funnet skyldig i tre tiltalepunkter knyttet til kjøpet av en revolver i 2018. Foto: Anna Rose Layden / Reuters

Kampanjen hans viser ofte videoer av rivalen som faller i trapper eller snakker usammenhengende.

Biden anklager Trump for å være ustabil og en trussel mot demokratiet.

Høyt spill

Nå skal de to eldste presidentkandidatene noensinne stå på samme scene, og det med mulighet for å nå nye velgergrupper.

Fallhøyden er stor for begge når amerikanerne selv får studere ansiktsuttrykk, oppførsel og utspill på direktesendt TV.

Folk er opptatt av løsninger på egne problemer.

Mange i USA ønsker en stor endring, viste en meningsmåling i vår utført av New York Times. Samtidig er det mye misnøye med begge de mest populære kandidatene. Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Det er fortsatt høy prisvekst på matvarer og månedlige boutgifter selv om økonomien og arbeidsledigheten går i riktig retning.

Det er usikkert om denne debatten blir preget av små, intense øyeblikk eller store politiske diskusjoner.

Den kan uansett bidra til å forsterke inntrykket folk har av kandidatene, eller svekke påstander kampanjene kommer med om rivalen.

Regler for debatten

Kampanjene har spilt inn hvilke temaer de ønsker å diskutere. Noen detaljer fra kjørereglene for debatten er allerede kjent:

Debatten varer i 90 minutter, avbrutt av to reklamepauser. Kandidatene får ikke snakke med rådgiverne sine i pausen.

De får hvert sin talerstol med papir, penn og en vannflaske. De får ikke ta med seg effekter eller notater.

Biden har valgt å stå på høyre side, noe som ble avgjort med et myntkast i forrige uke.

De får to minutter hver til å svare på spørsmål og ett minutt for imøtegåelse.

Det blir ingen åpningsinnlegg, men de får to minutter hver for å oppsummere.

Trump får siste ord, noe som også ble avgjort med forrige ukes myntkast.

Et rødt lys blinker når de har fem sekunder igjen av taletiden. Det lyser rødt når tida er ute.

Selve debatten styres av en moderator. Under den første presidentdebatten i 2020 var det Chris Wallace fra Fox News som hadde dette ansvaret. Foto: Olivier Douliery / AP

Det siste var et krav fra Biden-kampanjen. Det kan se rart ut på fjernsyn om en av kandidatene likevel velger å fortsette å snakke.

I 2020 avbrøt Trump så ofte at Biden til slutt ba ham holde kjeft: «Will you shut up, man?».

Enkelte kommentatorer peker på at nettopp avbrytelsen gjorde at Biden ble sett på som vinneren.

Mikrofonene under årets første debatt styres slik at når den ene snakker, skrus lyden til den andre av. Foto: Patrick Semansky / AP

Dette sier valgmålingene ​​​​​

Et gjennomsnitt av de nasjonale målingene viser et svært jevnt løp.

Nettstedet FiveThirtyEight har Trump foran med 0,6 prosentpoeng, mens nettstedet RealClearPolitics har Trump foran med 0,8 prosentpoeng. Det er innenfor feilmarginen.

Også i de seks vippestatene der presidentvalget kan bli avgjort, er det små marginer.

Trump ser ut til å ha et forsprang i Georgia og Nord-Carolina på gjennomsnittsmålingene.

De fleste amerikanske velgere er opptatte av hva som påvirker deres egne liv, spesielt økonomisk. Foto: JIM WATSON / AFP

Målinger fra Reuters/Ipsos tyder på at Biden har mistet støtte fra flere velgergrupper siden 2020.

Svarte menn, spansktalende kvinner, yngre velgere, folk uten høyskoleutdanning og kvinner i forstedene er blant dem som skifter side eller går over til den voksende gruppa av velgere som ikke har bestemt seg.

Biden gjør det bedre blant uavhengige mens Trump skårer bedre hos dem som er misfornøyd med begge kandidatene.

Joe Biden med visepresident Kamala Harris på et valgmøte i slutten av mai. Foto: Elizabeth Frantz / Reuters

Rustne debattanter

Det er nesten fire år siden forrige gang presidentkandidatene deltok i et slikt format.

Ingen av dem har villet debattere rivaler i eget parti da nominasjonskampen pågikk.

Donald Trump stilte ikke opp i noen av debattene mellom de andre republikanske kandidatene i primærvalget. Her debatterer Nikki Haley og Ron Desantis i januar i år. Foto: JIM WATSON / AFP

Republikanerne hadde flere debatter, men tross oppfordringer om å delta, nektet Trump.

Det demokratiske partiet arrangerte ingen debatter, men to av Bidens rivaler, Marianne Williamson og Dean Phillips, holdt selv en duell i New Hampshire rett over nyttår.

Biden har fått hjelp av tidligere stabssjef Ron Klain til forberedelsene, mens Trump har hatt rådgivere som Kellyanne Conway rundt seg.

Marianne Williamson og Dean Phillips holdt selv en debatt i New Hampshire da de fortsatt var Bidens rivaler blant Demokratene. Foto: BRIAN SNYDER / Reuters

Ingen andre utfordrere

De tre andre kandidatene som søker Det hvite hus, klarte ikke å kvalifisere seg.

Verken Robert F. Kennedy Jr., Jill Stein eller Cornel West kan vise til minst 15 prosent oppslutning eller stå på stemmeseddelen i nok delstater til å kunne vinne presidentvalget.

Biden og Trump møtes også til en ABC-ledet presidentduell 10. september.

Presidentkandidat Robert F. Kennedy junior har kvalifisert seg til valgsedlene i flere delstater. Men han har ikke nok oppslutning til å delta i debatten. Foto: BRANDON BELL / AFP

Samtidig har debattkommisjonen plukket ut tre steder og datoer, om kandidatene skulle ombestemme seg.

Det er foreløpig uklart om kommisjonen får en rolle i den ene visepresidentduellen.