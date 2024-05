Torsdag kveld ble USAs tidligere president Donald Trump funnet skyldig på alle 34 tiltalepunkter i den mye omtalte hysjpenge-saken.

Mange har ventet på kjennelsen i parken like utenfor rettsbygningen nederst på Manhattan i New York.

En av dem er kinesisk-amerikanske Stephanie Lu.

– Det er så trist. Men vi var forberedt, sier Trump-tilhengeren til NRK.

Skuffelsen deler hun med mange Trump-tilhengere som raskt forlot parken da det ble kjent at Trump var funnet skyldig.

For da ble gatene rundt rettsbygningen fylt av begeistrede amerikanere. Nadine Silar er en av dem som er lettet etter juryens kjennelse.

– Jeg er glad. Og jeg er glad for at juryen brukte tid på å diskutere og ikke bare kom ut med en gang. Jeg er sikker på at de har sett grundig over bevisene, sier hun.

Nadine Silar er opprinnelig fra Trinidad og Tobago. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Jevnt før valget

Det er fortsatt jevnt mellom Trump og sittende president Joe Biden på meningsmålingene før presidentvalget i høst.

På den siste meningsmålingen gjennomført av Marist for NPR og PBS Newshour, er det bare to prosentpoeng som skiller kandidatene.

Målingen ble gjennomført før juryens kjennelse. 17 prosent av de spurte svarte at det var mindre sannsynlig at de ville stemme på Trump dersom han ble kjent skyldig.

Samtidig svarte 15 prosent at det var mer sannsynlig at de ville stemme på ham dersom dette ble tilfellet.

Bare fire dager før Republikanerne starter landsmøtet sitt i juli, der de skal nominere Trump som sin presidentkandidat, vil Trump få vite hvilken straff han blir dømt til.

11. juli avgjør dommer Juan Merchan om Trump blir dømt til fengsel eller en mildere straff.

Mener at rettssystemet er blitt et våpen

Stephanie Lu sier at hun har møtt opp utenfor rettslokalet nesten hver dag for å vise støtte til ekspresidenten.

– Vi visste at dette kom til å skje, sier hun.

Lu er opprørt. Hun mener at rettssystemet i USA har blitt gjort om til et våpen for politisk forfølgelse.

– Jeg rømte fra det kommunistiske Kina. Jeg er godt kjent med politisk forfølgelse, sier hun.

Delstatsadvokat Alvin Bragg understreket på en pressekonferanse torsdag at Trumps sak er blitt behandlet som alle andre saker i rettssystemet, og at de kun har gjort jobben sin.

– Den viktigste stemmen er juryens, sa Bragg.

Nadine Silar er veldig glad for utfallet i rettssaken. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

– Denne mannen er kriminell

Nadine Silar strekker ut begge armene. I hendene holder hun et stort banner. Der står det «Don the felon», som på norsk blir «Forbryteren Don».

Silar håper på fengselsstraff for den tidligere presidenten.

– En løgn er en løgn, og en dom er en dom. Selv om Trump ikke skulle havne i fengsel, så vet det amerikanske folket når de går til urnene i høst at denne mannen er kriminell, sier hun.

59-åringen bor til vanlig i Maryland. Det er ikke første gang NRK møter henne. Hun har demonstrert utenfor Det hvite hus, i Georgia og her i New York.

– Jeg har reist alle steder han har vært tiltalt, sier Silar.

Innvandring er en av de store sakene som dominerer presidentvalget. Silar har selv innvandret til USA fra Trinidad og Tobago i Karibia

– Jeg er blitt amerikansk statsborger. Men jeg kjenner mange som ikke er det. Jeg vil ikke at vennene mine skal deporteres i hopetall, sier hun.

– Jeg er veldig opprørt

Trump-tilhengerne som har stått rett utenfor rettslokalene i ukene rettssaken har pågått, forsvant raskt etter at kjennelsen ble kunngjort.

De samlet seg på et hjørne et kvartal unna. Det gjorde også politiet, som har fryktet sammenstøt mellom de dypt splittede leirene.

Mannen fra Jersey er ikke lenger Trump-tilhenger, men er likevel misfornøyd med juryens kjennelse. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

– Jeg er veldig opprørt. Og litt overrasket, sier en mann fra New Jersey om utfallet av rettssaken.

Likevel er han ikke lenger noen sterk tilhenger av Trump.

Det begrunner han med at ekspresidenten valgte å ikke benåde Jacob Chansley, kjent som «QAnon-sjamanen», som var blant de mange som stormet Kongressen 6. januar 2021.

Tror ikke dommen vil påvirke valget

Likevel mener han at kjennelsen er feil og at rettssaken har vært en heksejakt.

– Dette er som å kaste en kvinne i vannet og brenne henne dersom hun ikke drukner, fordi hun er en heks, sier mannen.

Mange tviholder fortsatt på støtten til Donald Trump. Her står tilhengere utenfor Trump Tower i New York. Foto: Andrew Kelly / Reuters/NTB

Til tross for kjennelsen, tror han fortsatt at presidentvalget i høst blir jevnt.

– Jeg vet ikke hvem som kommer til å vinne, sier mannen.

– Tror du dommen vil påvirke valget?

– Hvis han ikke havner i fengsel, tror jeg ikke den vil ha noen effekt.

Ber Trump-tilhengere tenke seg om

Carmen Stern er fra Seattle i delstaten Washington på den andre siden av USA. Hun er på besøk i New York og har kommet ned til rettsbygningen for se det som har skjedd med egne øyne.

Carmen Stern på gata i New York. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

– Jeg er ekstatisk. Det er nok mange som føler på det samme som meg og er begeistret for utfallet, sier hun.

Stern roser juryen for kjennelsen mot Trump. Hun håper at dette vil hindre ham fra seier i presidentvalget i november.

– Jeg håper at alle som har støttet ham vil tenke seg om når de skal stemme i høst, sier Stern.