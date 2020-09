Biden og Trump i tottene på hverandre

Nattens debatt gikk rett inn i kjernen på hva som har vært den siste ukens store debatt. Hvem skal overta den ledige plassen i den amerikanske høyesteretten.

– Vi vant

Og Donald Trump var rask til å svare:

– Vi vant valget. Valg har konsekvenser. Vi har Det hvite hus og Senatet og en fenomenal kandidat.

Etter at høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburg døde 18. september, så har Donald Trump ønsket å innsette den konservative dommeren Amy Coney Barrett. Det vil gi et flertall på seks konservative dommere, mot tre utnevnt av demokratene. Det er svært uvanlig å utnevne en ny høyesterettsdommer så tett opp til presidentvalget.

Det var dette Biden reagerte på.

– Presidenten vil eliminere Obamas helsereform. Det vil ta fra helseforsikringen til 20 millioner mennesker. Jeg har ingenting imot dommer Barrett, men kvinners rettigheter har blitt endret, svarte Biden.

Rammene var klare og temaene satt på forhånd. De skulle snakke om sitt politiske virke, koronapandemien, høyesterett, vold og opptøyer, valgsystemet.

Men det var helsepolitikken som satt først fyr på debatten.

– 200.000 mennesker har mistet livet under Trump. Hva betyr det for dem, hvis Obamas helsereform forsvinner, spurte Biden retorisk.

– Hvis du var her, ville 2 millioner mennesker dødd, svarte Trump, som heller ikke ville la moderatoren Chris Wallace fullføre.

– Dere snakker begge samtidig, sa Wallace flere ganger til de to kamphanene.

«Would you shut up, man»

Mange har lurt på om Trump kom til å klare å terge Biden og få han ut av fatning. Etter 20 minutter fikk de kanskje svaret.

«Would you shut up, man», svarte Biden Trump på et spørsmål om å drøying av politiske prosesser, eller filibustertaktikk.

Biden til Trump: Kan du holde kjeft? Du trenger javascript for å se video. Biden til Trump: Kan du holde kjeft?

Men det var håndteringen av koronasituasjonen som fikk frem uenighetene.

– Presidenten har ingen plan. Han visste i februar hvor alvorlig denne krisen var. Han visste det. Hva gjorde han? Han sier han ikke ville at folk skulle få panikk. Dere fikk ikke panikk. Han fikk panikk, sa Biden, og Trump svarte:

– Hvis vi hadde hørt på deg, hadde millioner av mennesker dødd. Du vet ikke hvor mange mennesker som er døde i Kina, Russland og India.

– Guvernører sier jeg har gjort en god jobb. Vi er bare uker unna en vaksine, og færre dør når de blir syke. Vi har gjort en flott jobb, var Trump sitt svar og det fikk moderatoren Wallace fra Fox News til å spørre:

– Dine egne eksperter sier en vaksine neppe er klar før sommeren for folk flest. Tar de feil?

– Jeg har snakket med vitenskapsfolk, de vil ha vaksinen klar veldig snart.

– Hvordan kan dere tro på det denne mannen forteller dere, spurte Biden litt oppgitt, før Trump nok en gang klarte å irritere den tidligere visepresidenten.

– Sa du ordet smart? Du glemte navnet på colleget ditt? Du var nest dårligst i klassen. Det er ingenting smart med deg, joe

«Oh give me a break», var Bidens svar, før han spurte om Trump kunne være stille et minutt.

Nattens debatt har blitt fulgt av millioner av TV-seere i hele USA. Foto: Sarah Silbiger / AFP / NTB

Økonomi var et viktig tema i debatten og Trump gjentok flere ganger feilaktig at han har bygd den største økonomien i historien.

– Biden vil stenge hele landet. Vi måtte gjøre det, men vi har lært mye. Biden vil stenge ned igjen.

– Du kan ikke fikse økonomien før du fikser koronakrisen, svarte Biden.

Måtte bryte inn

De siste dagene har verdens nyhetskanaler vært opptatt av hvor mye eller lite Trump har betalt i skatt de siste årene, også i natt.

– Du betalte 750 dollar i inntektsskatt 2016 og 2017. Stemmer det?, spurte Wallace.

– Jeg har betalt millioner av dollar i skatter, millioner av dollar i inntektsskatt, svarte Trump, og Biden fulgte opp.

– Vis oss selvangivelsen din.

De to kandidatene fikk sjelden fullført argumentene sine før den andre avbrøt, og en tydelig streng moderator ba dem begge om å være rolig og henvendte seg spesielt til Trump.

– Det er vanskelig å få inn et eneste ord med denne klovnen, svarte Biden, mens Wallace hevet stemmen og ba begge om å være stille.

– Jeg tror landet vårt ville hatt godt av at vi ikke avbryter hverandre, sa Wallace.

– Han er rasisten

Denne våren og sommeren har mange av USAs byer vært preget av opptøyer og vold. Mye av det har handlet om rasisme og mye har handlet om misnøye.

– Denne presidenten har forsøkt å skape flere rasistisk forskjeller. Denne mannen har gjort så godt som ingenting for afrikansk-amerikanere i dette landet. Han har vært en katastrofe for dem, sa Biden, og Trump svarte med samme mynt.

– Du har behandlet svarte amerikanere dårligere, du har kalt dem rovdyr (journ.anm.: Dette var det Hillary Clinton og ikke Biden som sa) og enda verre ting. Vi tror på lov og orden, men det gjør ikke du. Mange av byene våre styres av radikale venstre og de har deg rundt lillefingeren Joe.

Så ble Trump spurt om hvorfor han har fjernet deler at politiutdanningen som handler om forståelsen av rasisme.

– Jeg avsluttet det fordi det er rasistisk. Mange sa det var en revolusjon som fant sted på skoler og i militæret. De lærte folk å hate landet vårt, svarte Trump og det fikk Biden til å reagere.

– Han er rasisten.

Ble spurt om å fordømme hvite ekstremister

Donald Trump har fått mye kritikk fra demokratene for ikke å ta klar avstand fra hvite ekstremister og uttalte rasister. Og på direkte spørsmål under nattens debatt avgjorde han det heller ikke.

– Ja, det kan jeg godt. Men så godt som alt jeg ser kommer fra venstresiden, svarte han før han sa:

– «Stand back and stand by».

Noe som kan oversettes med hold dere rolige og vær klare. Før Trump langet ut mot Antifa.

– Noen må gjøre noe med Antifa og den radikale venstresiden.

Trump ville unngå spørsmål om hvite ekstremister. Du trenger javascript for å se video. Trump ville unngå spørsmål om hvite ekstremister.

Valgfusk?

Før koronapandemien traff verden trodde alle at det var klima vi skulle bekymre oss for, også det var tema i nattens debatt, men ingen av kandidatene hadde noen gode politiske løsninger.

En ting de har tydelige ulike meninger om er valgsystemet. Under hele denne valgkampen har det vært mange spørsmål knyttet til hvordan valget skal gjennomføres og Trump har lenge ment at poststemmer vil føre til valgfusk. En påstand han ikke belegg for, men gang på gang blir dette et team, også i natt.

– Det er ingen tegn på at poststemmer gir valgfusk. Vi må forsikre oss om at valglokalene holder åpne lenge nok, så «stem, stem, stem!» Hvis du kan stemme tidlig, gjør det, hvis du kan stemme personlig, gjør det, sa Biden.

– De sender millioner av stemmesedler over hele landet (journ.anm.: Dette er det ikke bevis for). Dere kan se 3. november og dere kan se hvem som vant. Men vi vet kanskje ikke på flere måneder hvem som vant. Det er juks og en skam, svarte Trump.

Til slutt fikk begge spørsmål om de ville godtatt valgresultatet og be sine tilhengere holde seg rolig.

– Jeg oppfordrer mine tilhengere til å følge godt med i stemmelokalene. Jeg håper det blir et rettferdig valg. Men hvis jeg ser titusen stemmesedler bli manipulert, vil jeg ikke gjøre det, svarte Trump.

– Jeg vil akseptere resultatet. Det vil han også fordi når alle stemmen er talt opp, så er det over. hvis det er meg, vil jeg bli president for både demokrater og republikanere, svarte Biden.

Biden fyller 78 år 20. november. Dersom han vinner valget 3. november, blir han tidenes eldste president i amerikansk sammenheng. Trump er 74 år gammel. Det to er de eldste kandidatene i USAs historie.