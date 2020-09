– Den verste debatten noensinne

– Det var kaos fra første stund, sier Sofie Høgestøl, førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, om den første presidentdebatten som ble holdt i natt.

President Donald Trump og demokraten Joe Biden snakket over hverandre mye av tiden. Programleder Chris Wallace så ut til å miste kontrollen. Det var utallige personangrep, og det var tidvis vanskelig å forstå hva de to kandidatene snakket om.

– Historiens verste presidentdebatt, skriver Svein Melby på Twitter. Han gir Trump skylden for det. Melby er seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier (IFS).

Også fra amerikanske kommentatorer er dommen ganske unison:

– Debatten mellom president Donald Trump er den verste debatten jeg noensinne har sett, sier statsviter Ian Bremmer. Politico beskriver debatten som et togkrasj.

– Det bør ikke holdes flere debatter, skriver redaktør i Huffington Post.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ville ikke fordømme

President Donald Trump fikk konkret spørsmål om han ville fordømme hvite ekstremistgrupper. Det svarte han ikke på. Det har skapt sterke reaksjoner blant flere amerikanere.

CNNs kommentator Van Jones mener det var det eneste som er verdt å bite seg merke i.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Jones jobbet for president Obama i 2009.

Små stikk hele veien

Det er under fem uker til presidentvalget, og dette var den første av tre planlagte debatter.

– Det er ikke ofte på nasjonalt fjernsyn at en hører noen si til en annen at nå må du holde kjeft, sier tidligere USA-korrespondent for NRK, Anders Tvegård.

ANGREP: Kan du holde kjeft, sa Joe Biden ganske tidlig i debatten. Stemningen ble ikke noe bedre. Du trenger javascript for å se video. ANGREP: Kan du holde kjeft, sa Joe Biden ganske tidlig i debatten. Stemningen ble ikke noe bedre.

Han mener det knapt nok kan kalles en debatt.

– Det var mer prat og forsøk på å overdøve hverandre. De to kranglet med programleder Wallace og de kranglet med hverandre, sier Tvegård.

90 minutters krangling ga ikke mye innsikt i hva kandidatene vil, mener Sofie Høgestøl.

– Trump og Biden må legge om stilen før de neste debattene. En sånn tone kan ikke fortsette i to debatter til. Vi lærer ingen ting av en slik type debatt, sier Høgestøl.

– Velgerne til Trump liker at han er dominerende og bøllete. Derfor kan det være at hans tilhengere er fornøyde med debatten. Men han når nødvendigvis ikke ut til så mange andre enn sine egne. Jeg tror ikke Biden tapte, jeg tror det er uavgjort. Biden var bedre til å snakke til kamera og velgerne, sier Høgestøl.