Forsøker å redde fotballaget ut av grotten i dag

– Målet er å hente ut guttene i dag eller morgen før regnet kommer, og man arbeider på spreng for å tømme grotta for vann. Guttene må nok lilevel dykke, men helst minst mulig, sier Sanpon Kaeeri fra thailandske nødetater til NRK.

Det er et voldsomt kok i leiren utenfor grotteinngangen. Det er snart 1000 hjelpearbeidere, soldater og munker som kommer for å be og spå hva som kommer til å skje.

Slik situasjonen er nå vil det ta 11 timer å frakte ut én person, ifølge redningsarbeiderne.

Regn i vente

Med mye regn i vente har myndighetene bedt redningsarbeiderne om å vurdere risikoen ved å frakte de tolv guttene og fotballtreneren deres ut av grotten torsdag.

– Det som bekymrer oss mest, er været, sier provinsguvernør Narongsak Osatanakorn i Chiang Rai.

Ostanakorn har bedt thailandske marinejegerne, som har ansvaret for redningsarbeidet, om å vurdere i hvilken grad guttene kan være klare i dag. De skal avgjøre om de kan ta den sjansen, opplyser provinsguvernøren torsdag morgen.

Tidligere har Osatanakorn flere ganger uttalt at de ikke vil forsøke å redde noen dersom det innebærer noen form for risiko.

Redningsarbeiderne har rukket å gi guttene noe dykketrening, samtidig som de har sett på alternative løsninger for å få dem ut av grotten.

– Vil ta 11 timer å frakte ut én person

Kongen er lettet

– Jeg er fornøyd og sterkt lettet, sier Thailands konge etter at redningsmenn har funnet de 12 guttene og dere fotballtrener.

Thailands konge har sendt mat og utstyr til hjelpearbeiderne på stedet. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA / Reuters

Kong Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun sa i en uttalelse at operasjonen ikke kunne ha blitt oppnådd uten enhet, engasjement og innsats av alle involverte.

Nå ber han om fortgang i prosessen, opplyser landets visestatsminister Prawit Wongsuwan ifølge Bangkok Post.

Kongen ble gjort oppmerksom på saken forrige uke, og sendte da mat og utstyr til hjelpearbeiderne på stedet.

BLI MED INN I GROTTEN: De 13 guttene er i live og i god form inne i Tham Luang-grotten. Men nå er det varslet mer regn.

Alternative løsninger

Onsdag opplyste statsminister Prayut Chan-o-cha at myndighetene fremdeles ser på alternative løsninger.

Guttene har fortalt at de har hørt hundebjeff, hanegal og barnelek mens de har vært innesperret. Dette skal ha ført til en intensivering i arbeidet med å finne et hull i grotten som det kan være trygt å utvide for å frakte guttene ut den veien.

Myndighetene har ennå ikke fullstendig utelukket at guttene i verste fall kan bli sittende i grotten i fire måneder til regnsesongen er over.

Derfor kan det ta flere måneder før guttene blir reddet ut

Familiemedlemmer samlet

Torsdag morgen har noen av guttenes familiemedlemmer samlet seg ved utgangen av grotten, ifølge Reuters. 37 år gamle Ratdao Chantrapul forteller til Reuters at hun ikke har hatt mulighet til å sende sin sønn noen beskjeder ennå.

– I går prøvde de å frakte mobiltelefoner inn dit, men posen de lå i, gikk i stykker, sier moren.

Parallelt med dykkeopplæringen forsøker redningsarbeiderne å gjøre tilværelsen i grotten så behagelig som mulig for fotballaget.

En talsperson for myndighetene sier torsdag at de ikke har gitt opp å installere internettkabler i grotten slik at barna kan få snakke med sine familier.