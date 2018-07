Guttene har startet dykketrening i grotten

Det er en spent stemning ved den fuktige inngangen til Tham Luang-grotten i Thailand

Sprikende meldinger fra thailandske myndigheter forvirrer mange. Mens noen hevder at de må få ut guttene så fort som mulig på grunn av monsunregn, mener marinejegerne at de må ta den tiden de trenger for å få dem ut.

Myndighetene er imidlertid enige om at guttene må komme seg ut på samme måte som de kom seg inn, og har dermed gått bort fra metoden med å bore seg gjennom fjellet.

I dag begynte dykketreningen.

Vannet kan stige ytterligere

Etter en desperat jakt siden guttene forsvant 23. juni, ble det tirsdag klart at de savnede tolv guttene og fotballtreneren deres er funnet i live i Tham Luang-grotten i Thailand.

De NRK har snakket med på stedet er stolte over å ha funnet guttene. Det er en enorm interesse og optimisme for saken i den thailandske befolkningen. Men det er fremdeles en frykt for at det kan gå dårlig å få guttene ut av dene flere kilometer lange grotten.

Onsdag kom værmeldingen for neste uke, og det ser ikke ut som vannet kommer til å trekke seg tilbake med det første.

– Da det trolig blir regn de neste dagene må evakueringen skje raskere. Dykkerutstyr vil måtte bli brukt. Dersom vannet stiger, vil oppgaven bli vanskelig. Vi må få barna ut før det, sier Anupong Paojinda, innenriksminister i Thailand, ifølge The Bangkok Post.

PUST I BAKKEN: Hjelpemannskap planlegger neste trekk i redningsaksjonen utenfor grotteinngangen. Foto: Roger Sevrin Bruland

Men dykking er ikke enkelt.

– De av dem som aldri har gjort det før vil synes det er vanskelig, fordi grotten består av smale ganger. De må kunne bruke dykkerutstyr på egen hånd og komme seg igjennom en gang etter den andre, sier innenriksministeren.

Denne grafikken viser ruten fotballaget fulgte inn i grottesystemet. Foto: Ellen Ulriksen / NRK

Guttene har startet dykketrening

Onsdag morgen opplyser thailandske myndigheter at guttene har hatt på seg dykkemasker som del av opptreningen de trolig skal gjennom. Det er ukjent om noen av guttene har vært ute i vannet.

Det enorme grottesystemet på rundt ti kilometer, består av mange, trange og kuperte tunneler. Kraftig monsunregn har fylt store deler av grotta med gjørmevann.

Ifølge dykkerne skal guttene befinne seg mellom to til fire kilometer inn, og rundt én kilometer under overflaten til fjellet Doi Nang Non.

MØRK OG SMAL: Redningsmannskap jobber om kapp med en ny runde med monsunregn. Foto: HANDOUT / AFP

Guttene som er i alderen 11- 16 år kan trolig ikke svømme, men ifølge innenriksministeren er planen at to dykkere skal eskortere ett og ett barn ut av grotten.

Guvernøren i provinsen Chiang Rai, der grotten ligger, forsikrer om at det ikke vil bli tatt unødvendig risiko.

– Uansett hva løsningen blir, er det svært lite sannsynlig at myndighetene vil prøve å få guttene ut allerede onsdag. Det er uaktuelt å gjennomføre en operasjon som ikke er 100 prosent trygg, sier Osottanakorn, og legger til:

– Vi skal ta vare på dem som om de var våre egne barn, forsikrer han.

FANGET: Bildet viser fotballaget med tolv gutter i alderen 11–16 å og den 25 år gamle treneren som har vært fanget i grotten i halvannen uke. Foto: Facebook

Nye videoer av guttene

To nye videoer av guttene i grotten ble publisert av den thailandske marinen natt til onsdag norsk tid. Videoene viser fotballgutter som introduserer seg med kallenavn, hilser til kamera og sier at de er i god fysisk form.

Flere av guttene ler og prater med mennene fra det thailandske sjøforsvaret, som også behandler guttene for mindre sårskader på beina.

– De har fått mat det er enkelt å fordøye, med mye energi og med vitaminer og mineraler, under oppsyn av lege, sier lederen for den thailandske marinens spesialstyrker Apagorn Youkonggaew, ifølge BBC.

Fotballaget ble meldt savnet 23. juni etter at de 13 personene hadde tatt seg inn i grotten for å søke ly fra regnet. 2. juli ble de funnet i live nesten fire kilometer inn i grotten.