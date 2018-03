Russere utvises etter nerveangrepet i England

Amerikanerne beordrer det russiske konsulatet i Seattle til å stenge dørene som en reaksjon på forgiftningen av Sergej Skripal og hans datter i Storbritannia.

Ifølge amerikanske myndigheter skal 12 av de 60 utviste russerne være spioner, som arbeider under dekke av å være diplomater for FN.

Nyhetsbyrået Ap skriver at utvisningen er en klar beskjed til Russland at USA ikke aksepterer de høye antallet russiske spioner i USA, og er et svar på giftangrepet i Storbritannia.

Talsperson for Det hvite hus, Sarah Huckabee Sanders, sier i en offisiell uttalelse at USA og dets allierte ønsker å sende en beskjed til Russland om at «handlinger får konsekvenser».

14 EU-land utviser russere

Ifølge EU-sjef Donald Tusk er det 14 EU-land som nå har bestemt seg for å utvise russiske diplomater etter giftsaken (se faktaboksen).

Også Ukraina, som ikke er medlem av EU, utviser 13 russiske diplomater i det koordinerte straffetiltaket.

– I solidaritet med våre britiske partner, transatlantiske allierte og i koordinasjon med EU, har vi bestemt å utvise 13 russiske diplomater som en respons på det kyniske, kjemiske angrepet i Salisbury, sier Ukrainas president Petro Poroshenko.

Canada har valgt å nekte tre personer i det russiske diplomatiet som har søkt om visum adgang, skriver Reuters.

Ifølge britene står Russland bak giftangrepet, noe Russland benekter og krever bevis for anklagene.

Det norske Utenriksdepartementet sier til NRK at de verken vil si noe om Norge har bestemt seg for om de vil utvise diplomater, eller opplyse om når de vil gi informasjon i saken.

Russland: – Vil ikke gå upåaktet hen

Den russiske ambassadøren til Washington sier til nyhetsbyrået RIA at han protesterte overfor det amerikanske utenriksdepartementet, og uttaler at USA kun er i stand til å bruke «maktmidler når det gjelder Russland».

Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov sier at russiske myndigheter i løpet av kort tid vil komme med et svar på utvisningene overfor hvert enkelt land, og at reaksjonen vil speile deres utvisninger.

Det russiske utenriksdepartementet sier at dette «uvennlige skrittet fra en gruppe land kommer ikke til å gå upåaktet hen.»

De mener EU-medlemmene følger pakten «blindt», og at beslutningen fra EU og Nato-land er «konfronterende og vil føre til en eskalering» av den betente situasjonen. Russisk UD mener masseutvisningene er provoserende.

Nestlederen i utenrikskomiteen i det russiske parlamentets overhus Føderasjonsrådet Vladimir Dzjabarov sier ifølge nyhetsbyrået Interfax at Russland kommer til utvise minst 60 personer med tilknytning til de amerikanske diplomatiske representasjonene i Russland.

Russiske myndigheter har tidligere gjort det klart at de kommer til å svare med samme mynt på mulige utvisninger fra andre land på grunn av Skripal-saken.

Den 66 år gamle eksspionen Sergej Skripal ble dømt for landsforræderi i Russland, så kjemper han for sitt liv i Storbritannia.