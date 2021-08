Forsker mener nye kinesiske rakettsiloer gjør verden «litt skumlere»

Satellittbilder har i sommer avslørt at Kina ser ut til å gjennomføre en kraftig økning av sitt atomvåpenprogram.

30. juni i år kunne Washington Post avsløre at Kina bygger 120 rakettsiloer ved Yumen, nordvest i landet.

I slutten av juli la Sammenslutningen av amerikanske forskere (FAS) frem bilder som viser at Kina bygger et annet siloanlegg ved Hami, også det i nordvest. Anlegget vil kunne ha plass til cirka 110 raketter.

– Vi i offentligheten har fått vite om de nye rakettsiloene fordi en del forskere har sett siloene gjennom kommersielle satellittbilder. Etterretningstjenester rundt omkring har nok visst om dette litt lenger, men snakker ikke om det offentlig.

Det sier Kjølv Egeland, forsker i internasjonal sikkerhet ved anerkjente Sciences Po i Paris.

– Eksperter var sjokkert

– Det virker som om det er endringer i Kinas strategi, sier forsker Kjølv Egeland. Foto: Privat

Tradisjonelt har Kina hatt ganske få atomvåpen sammenlignet med Russland og USA.

Pentagon har anslått at Kina har om lag 200 atombomber. Til sammenligning har Russland og USA rundt 12.000 til sammen.

Kina har også cirka 100 interkontinentale raketter, det vil si de som kan nå mål i USA. Hvis de fyller alle de nye siloene, vil Kina dermed øke antall raketter med over 200 prosent.

Disse tallene førte ifølge The Economist til at eksperter var sjokkert da avsløringene kom om alle de nye kinesiske rakettsiloene.

Ikke sikkert de fylles med raketter

Selv om Kina bygger mange nye siloer, sier Egeland at ekspertene er uenige om de kommer til å bli fylt med raketter.

Det kan være at siloene er ment som et forhandlingskort i mulige nedrustningsforhandlinger.

Et annet alternativ er at de skal være en del av et system der noen raketter flyttes rundt mellom mange siloer, slik at ingen vet hvor rakettene befinner seg.

De nye rakettsiloene bygges på to steder i ørkenene nordvest i Kina.

Kan bety en ny strategi

Egeland sier at det som skjer i Kina kan bety at landet endrer atomstrategi.

Hittil har landet hatt en strategi om gjensidig utslettelse – at man utsletter store byer og sivile – dersom man blir angrepet.

De nye siloene kan bety et skifte til en strategi basert på at man bruker sine atomvåpen mot andre lands atomvåpen. En slik strategi innebærer at man må være raskere ute med å angripe.

– De nye siloene kan dermed bety at Kina senker terskelen for å bruke atomvåpen, sier Egeland.

Kinesiske interkontinentale raketter ble vist frem på 70-årsdagen for Folkerepublikken Kina i 2019. Rakettene kan nå det meste av USA. Foto: JASON LEE / Reuters

Russland og USA øker også

Egeland sier at selv med utbyggingene vil Kina ha langt færre atomvåpen enn USA og Russland.

USA og Russland har økt investeringene i atomvåpen enormt de siste årene og har veldig store moderniseringsprogrammer.

Det handler mindre om antall og mer om presisjon og kvalitet og om nye typer våpen

– Offisielt har Kina en politikk om å holde sitt atomvåpenarsenal på et minimum, men utbyggingene tyder på at landet vil delta i det pågående våpenkappløpet, sier Anja Lillegraven. Foto: Norske leger mot atomvåpen

– I januar neste år skal tilsynskonferansen for Ikkespredningsavtalen avholdes. En av pilarene i Ikkespredningsavtalen er nedrustning, sier Anja Lillegraven, daglig leder i Norske leger mot atomvåpen.

Hun mener at med atomvåpenstatenes opprustning er de i ferd med å undergrave en av de viktigste rustningskontrollavtalene i verden.

– Flere atomvåpenstater, som USA, Russland og Storbritannia, moderniserer og utvider nå sine kjernefysiske kapabiliteter, stikk i strid med deres forpliktelser under Ikkespredningsavtalen, sier hun.

Egeland sier at alt nå tyder på at Kina har tenkt å øke sitt atomarsenal ganske markant.

– Det går an å se på det slik at Kina «har lært» av Russland og særlig USA om hva som skal til for å bli en supermakt, sier Egeland.