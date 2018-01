Forbyr tortursiktet ektepar å kontakte barna – må holde seg 100 meter unna

David og Louise Turpin, som i disse dager fremstilles for retten, må på grunn av forbudet holde seg 100 meter unna de 13 barna, samt ikke kontakte dem ved hjelp av telefon eller andre «elektroniske hjelpemidler».

Den eneste måten Turpin-foreldrene kan kontakte barna sine er nå gjennom deres advokater, melder AP.

Foreldrene viste ikke noen synlige reaksjoner da forbudet ble gitt i retten.

I RETTEN: Louise og David Turpin er i disse dager i retten. Foto: Mike Blake / Reuters

Foreldrene er siktet for å ha mishandlet og torturert barna over lengre tid.

Ifølge politiet, ble alle de 13 barna funnet alvorlig underernærte og i det helsepersonell har beskrevet som «en sjokkerende tilstand».

Alle parets barn, som er mellom to og 29 år, har fått behandling på sykehus etter at de ble sluppet løs fra huset der de hadde blitt holdt fanget søndag 14. januar.

Isolert

Ifølge påtalemyndigheten har noen av barna vært så isolert fra samfunnet, at de ikke vet hva en politi er, eller at det finnes medisiner, skriver Los Angeles Times.

Turpin-foreldrene skal også ha brukt forskjellige metoder for å holde barna deres isolert. Blant annet skal de ha tvunget dem til å sove hele dagen og å være våkne om natten. David Turpin fikk også registrert en privatskole på familiens adresse, i stedet for at barna gikk på vanlig skole.

Turpin-foreldrene har ikke erklært seg skyldige i forholdene. Dersom de blir dømt kan de få opptil 94 år i fengsel.

HUSET: Utenfor huset til Turpin-familien i Perris i California har folk vist sin støtte til de 13 barna ved å legge ut ballonger. Foto: Mike Blake / Reuters

– Har begynt å snakke

De 13 barna skal ifølge Mike Hestrin, statsadvokaten i Riverside, California, ha begynt å fortelle etterforskerne om forholdene de har vokst opp under.

Statsadvokat Mike Hestrin orienterte om Foto: Damian Dovarganes / AP

– Ofre i denne type saker de forteller sin historie, men det går sakte. Men det kommer ut, når det kommer ut, sier han til nyhetsbyrået AP.

Ifølge statsadvokaten er alle barna fortsatt på sykehus. De skal ha uttrykt lettelse for å ha forlatt hjemmet, som av politiet har blitt beskrevet som et torturkammer.