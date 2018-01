13 søsken ble holdt fanget – flere var lenket fast

Søskenflokken ble reddet etter at det ene barnet, en 17 år gammel jente, klarte å rømme fra hjemmet i Perris i California.

Jenta ringte 911 fra en telefon hun hadde tatt med hjemmefra, og varslet at hennes 12 søsken ble holdt fanget av foreldrene, skriver politiet i Riverside County i en pressemelding.

Da politiet ankom det aktuelle huset, fant de flere av søsknene lenket fast i senger med kjetting og hengelås i mørke og illeluktende rom.

Flere medier er samlet utenfor huset i Perris i California, hvor en søskenflokk på 13 har blitt holdt fanget av foreldrene sine. Foto: Mike Blake / Reuters

Foreldrene, som er 57 og 49 år gamle, kunne ikke gi en umiddelbar forklaring på hvorfor søsknene var lenket fast. De to er nå pågrepet og paret er siktet for tortur og for å ha satt barns liv i fare.

Politiet trodde først at det dreide seg om tolv barn, men syv av dem viste seg å være i alderen 18 til 29. Det yngste offeret er to år.

Ifølge lokale myndigheter så alle ut til å være underernærte og veldig skitne. Barna sa de var sultne og politiet ga dem mat og drikke. Barna og foreldrene ble tatt med til politistasjonen for avhør, før de seks barna ble sendt videre til sykehus for behandling. De sju voksne barna ble tatt med til et legesenter.

I følge CNN forteller naboene at de viste det bodde en stor familie i huset, men de så aldri noe til de yngste barna. Naboene skal i dag ha sett når barna, iført pyjamas, ble hentet ut av huset av politiet.

– De var veldig, veldig bleke og tynne, akkurat som de aldri hadde sett sol før, sier naboen til KCAL/KCBS

Kausjonen er satt til 70 millioner norske kroner for hver av foreldrene, skriver ABC News. Det er foreløpig uklart hvordan de stiller seg til anklagene.