Forbereder seg på slaget om Idlib

– Det er tatt en avgjørelse om å knuse Nusrafronten i Idlib uansett hva vi måtte ofre, sa den syriske utenriksministeren Walid Muallem i går.

Dagen før varslet den russiske utenriksministeren Sergei Lavrov det samme. Han bad da Vesten ikke stå i veien for det han kalte en antiterror-operasjon i Idlib.

– Verkebyllen må bort, sa Lavrov.

Frykter det som kommer

FN frykter det kommende slaget vil føre til den verste humanitære tragedien i borgerkrigen som har vart siden 2011, og som har revet landet i stykker.

Fakta om krigen i Syria Ekspandér faktaboks Konflikten i Syria begynte i mars 2011 da fredelige demonstrasjoner mot president Bashar al-Assad ble slått ned med hard hånd.

Opposisjonen grep etter hvert til våpen, og i løpet av 2012 utviklet det seg til full borgerkrig.

En rekke ulike opprørsgrupper, mange av dem med støtte fra andre land i regionen og Vesten, har siden kjempet mot regimet og til dels også mot hverandre.

Assad-regimet får støtte fra Russland, Iran og libanesiske Hizbollah.

En USA-ledet koalisjon har siden 2014 bombet IS og støtter den kurdiske YPG-militsen i Nord-Syria, mens tyrkiske regjeringsstyrker har kriget mot både mot IS og kurdisk milits.

Syriske regjeringsstyrker og deres allierte har det siste året gjenerobret store områder fra opprørere.

En rekke opprørsgrupper er fortsatt aktive i landet, flere av dem ligger i krig med hverandre,

Krigen i Syria har ifølge den syriske eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) hittil kostet over 350.000 mennesker livet.

Syria hadde før krigen 23 millioner innbyggere. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har registrert over 5 millioner syriske flyktninger i andre land og anslår at ytterligere 6,3 millioner er på flukt inne i Syria.

FNs forsøk på å få i stand en politisk løsning har så langt ikke ført noen vei.

FNs høykommissær for flyktninger Filippo Grandi har bedt den syriske regjeringen om å finne en utvei som kan spare sivile. Grandi frykter at mange liv vil gå tapt og at opptil 1 million mennesker vil forsøke å legge på flukt, for å komme unna angrepene og kampene.

En opprører som tilhører Den nasjonale frigjøringsfronten ser ut av en sandsekkbunkers. Foto: Omar Haj Kadour / AFP

Det antas at rundt 2,9 millioner sivile befinner seg i Idlib.

Folk fra andre deler av Syria har de siste årene søkt tilflukt i provinsen, som ligger nordvest i landet, fordi den lenge har vært kontrollert av opprørsstyrker.

Store deler av Idlib-provinsen er under kontroll av den islamistiske opprørsalliansen Hayat Tahrir al-Sham, hvor tidligere Nusrafronten som har hatt nære bånd til Al Qaida, er den dominerende gruppen. Det antas også at et stort antall fremmedkrigere har kommet til Idlib, ettter at områder hvor de slåss er gjenerobret av det syriske regimet.

Det finnes også opprørsgrupper i provinsen som ikke har islamistiske bånd.

Fremdeles holdes dagliglivet i gang i Idlib. Bildet fra ett av grønnsaksmarkedene i byen, er tatt lørdag 25. august. Foto: Omar Haj Kadour / AFP

Verden følger med

Den russiske utenriksministeren hevdet i dag at forhandlinger om humanitære korridorer som sivilbefolkningen kan bruke, er på gang.

Det fikk den amerikanske utenriksministeren til å reagere.

Mike Pompeo beskylder Sergej Lavrov for å støtte en offensiv som vil føre til «en opptrapping i en allerede farlig konflikt».

– De tre millioner syrerne som allerede er blitt tvunget ut av sine hjem, og som nå er i Idlib, vil lide under denne aggresjonen. Ikke bra. Verden følger med, skrev Pompeo i en Twitter-melding.

Står utenfor den største byen

Offensiven mot Idlib har vært planlagt i flere uker. Regimet har sendt både troppeforsterkninger og kolonner med stridsvogner og andre militære kjøretøy til regjeringskontrollerte områder rundt Idlib.

Dette gir regjeringsstyrkene mulighet til å angripe fra flere kanter.

Som ledd i sine forberedelser har opprørere begynt å grave grøfter og flukttunneler nær frontlinjen, ifølge en korrespondent for AFP på stedet.

Det er de siste dagene gravd kilometere med fluktruter. Foto: Omar Haj Kadour / AFP

I dag ble to broer som forbinder Idlib med naboprovinsen Hama sprengt.

Broene går over elven Orontes, som renner gjennom Al-Ghab-sletta, et tidligere jordbruksområde som antas å kunne være regjeringsstyrkenes første mål.

– Vi befester våre stillinger for å forberede oss på et mulig angrep, forteller opprørskommandanten Abu Marwan i Den nasjonale frigjøringsfronten til nyhetsbyrået AFP.

– Vi har observert regjeringstyrkenes posisjoner, som vi holder under oppsikt. Vi vil besvare alle bevegelser og angrep fra regimets side med de våpen vi har tilgjengelig, sier Marwan.

Frykter kjemiske våpen

Det er ikke bare kamper og storflukt som FN frykter. Verdensorganisasjonen advarer også om at kjemiske stridsmidler kan bli brukt i kampen om provinsen.

– Vi er alle klar over at både regjeringen og Nusrafronten er i stand til å produsere klor til våpen, noe som er en økende bekymring hos oss alle, sa FNs Syria-utsending Staffan de Mistura til internasjonale medier denne uken.

Russland anklager opprørerne for å planlegge et kjemisk angrep som Assad-regimet vil få skylden for, og som igjen kan brukes som et påskudd for vestlige angrep.

Tyrkia med diplomatisk høygir

De siste ukene har Tyrkia gjennom intens diplomatisk virksomhet forsøkt å forhindre militæroffensiven.

Idlib grenser mot Tyrkia, og tyrkiske myndigheter frykter presset mot grensen.

Tyrkia, som støtter flere opprørsgrupper, har tidligere blitt enige med Russland og Iran, som er på president Bashar al-Assads side, om fire såkalte nedtrappingssoner. Idlib inngår i en av disse sonene, og Tyrkia mener den kommende militæroffensiven er brudd på enigheten mellom de tre.

Foreløpig har de tyrkiske diplomatene ikke nådd frem, men det er ventet at Idlib blir det fremste temaet under toppmøte mellom de tre nasjonene i Teheran til uken.