1. november går danskene til stemmeurnene. Hvis Mette Frederiksen vinner valget og fortsetter som statsminister, vil hun være den første sittende statsminister som klarer gjenvalg siden 2007.

Men en rekke danske politiske kommentatorer har også påpekt at valget er en folkeavstemning over Mette Frederiksens statsministerperiode. Og ikke minst hennes politiske prosjekt, som startet for alvor for syv år siden.

Sommeren 2015 tapte Socialdemokaterne valget i Danmark. Helle Thorning-Schmidt (S) ga fra seg nøklene til Statsministeriet til Lars Løkke Rasmussen (V) og forlot dansk politikk.



«Det er ikke over, før blondinen har stillet stilettene», var et uttrykk hun gjerne brukte som motto.

Det var en henvisning til det danske uttrykket «at stille træskoene», som strengt tatt er en metafor på å dø.

Men hun var uansett på god vei ut av politikken.

TO STATSMINISTRE: På dette bildet er Mette Frederiksen (TV.) 22 år gammel og Helle Thorning-Schmidt 32. De drev valgkamp for å få Danmark med i Eurosamarbeidet, men tapte. Senere ble begge statsministre. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Hennes forkjærlighet for dyre designervesker, drakter og nettopp sko hadde gitt henne tilnavnet «Gucci-Helle». Det var ikke sagt med positivt fortegn.

Nå skulle partiet redefineres.

– Mette Frederiksen og Helle Thorning-Schmidt har alltid vært politisk uenige. Det så vi da Frederiksen var minister under Thorning-Schmidt. Hun markerte flere ganger uenighet. Først og fremst internt, men noe av det kom også frem i offentligheten, sier forfatter og journalist Lars Olsen til NRK.

Han har skrevet en rekke bøker om klasseskiller og sosialdemokratiet i Danmark. Selv er han ikke medlem av noe parti, men noe humoristisk blir han ofte omtalt som Frederiksens «sjefideolog», fordi hun visstnok følger det han skriver og sier tett.

FORFATTER: Lars Olsen tror Mette Frederiksen delvis er tilgitt for skandalene av sine velgere. Og at hun har tjent på å lede landet gjennom flere kriser. Foto: Joakim Reigstad / NRK

Dialekt og makrell

Den nye lederen, eller «formanden», som danskene fortsatt insisterer på å kalle sine politiske ledere uavhengig av kjønn, fant man altså i Mette Frederiksen. Med en bred nordjysk dialekt. Født i Aalborg i en arbeiderklassefamilie. En far som var fagforeningsmann.

Nå var stiletter byttet ut. Med gummistøvler.

MAKRELL: Det ble fart i debatten om Mette Frederiksens mulige forsøk på en mer folkelig stil da hun la ut dette bildet på Instagram. Men kan det hjelpe henne til valgseier? Foto: Mette Frederiksen / Instagram

Og på Instagram: Matbilder av noe av det danskeste som finnes. Brødskive med leverpostei. Eller makrell i tomat, majones og agurk.

Mette Frederiksen fikk endret litt på partinavnet – til Socialdemokratiet. Og fant Arne Juel, en bryggerimedarbeider fra Fjelstrup. Han ble frontfigur for lovnader om en ny og forbedret pensjonsreform.

VALGPLAKAT: «Arne» ble et begrep i valgkampen i 2019. Nå skulle pensjonsordningene reformeres. Foto: Arbejdermuseet

Det fungerte. Frederiksen og partiet vant valget i 2019. Hun ble statsminister. Men i høst, nærmere bestemt 5. oktober var statsministeren presset inn i et hjørne. Samarbeidspartiet Radikale Venstre stilte krav: «Utskriv valg. Ellers stiller vi mistillitsforlag mot deg».

Og slik ble det.

Frederiksens ideologi

Lars Olsen står ved bokhyllen hjemme i leiligheten i Holbæk på Sjælland. En knapp times kjøring fra København sentrum. Med utsikt til Holbæk fjord.

I hyllen står bøker som «Rike barn leker best», «Klassekamp fra oven», «Det delte Danmark» og «Det forsvunne folk». Det gjennomgående temaet er klasseskiller i Danmark og sosialdemokratiets rolle i samfunnet.

RIKE BARN: Lars Olsen med en av bøkene han har skrevet. Foto: Joakim Reigstad / NRK

Det ble også et utgangspunkt for hvordan det nye Socialdemokratiet skulle fremstå etter at Frederiksen hadde tatt over.

– Det skjedde da Mette Frederiksen overtok og det kom en ny generasjon inn i partiet. Man kan kalle de «de unge på førti». De hadde som prosjektet at de ville orientere partiet tilbake til de klassiske kjernevelgere i arbeiderklassen. De førte en mer klassisk, rød, fordelingspolitikk. Retten til tidlig pensjon ble sikret. De gjorde mye for å desentralisere Danmark, forteller han.

Opp- og nedturer

Skandalene som har preget Frederiksens statsministerperiode har ikke vært av det ubetydelige slaget. Mink-saken, hvor hun beordret ulovlig avliving av all mink i Danmark under koronapandemien, er én. At hun i samme slengen slettet viktige tekstmeldinger mellom seg og embetsverket, og fikk tilnavnet «Slette-Mette», er en annen.

DØD MINK: Mette Frederiksen beordret avliving av all mink i Danmark av frykt for koronasmitte. Det hadde hun ikke lov til, men blir hun straffet for det av velgerne? Foto: Mette Mørk / Ritzau Scanpix / NTB

Og fortsatt venter mange på svar om hva som egentlig skjedde da den danske spionsjefen Lars Findsen fikk sparken. I en bok har han hevdet at han måtte gå fra stillingen fordi regjeringen ville redde seg selv. Mette Frederiksen har nesten vært påfallende taus, men sa dette til pressen for noen dager siden.

– Jeg kan fullstendig avvise at det skulle være noen form for politisk forfølgelse i denne saken. Men jeg håper på forståelse for at det er begrensninger i hva man kan uttale seg om når man er underlagt en taushetsplikt.

Uenige om Mette

På andre siden av det sydlige Kattegat, i Danmarks nest største by Aarhus, treffer vi de unge studentene Tobias Christensen og Sigrid Langgaard. De er ikke helt enige, verken politisk eller i om Frederiksen fortjener velgerens straff for skandalene.

KRITISK: Tobias Christensen i Aarhus Foto: Joakim Reigstad / NRK

– Jeg må jo si at jeg allerede er ganske borgerlig, så jeg hadde ikke tenkt å stemme på henne uansett. Men det har i hvert fall ikke gjort at jeg har kommet nærmere å stemme på henne, sier Tobias, mens Sigrid er mer tilgivende.

TILGIR: Sigrid Langgaard i Aarhus Foto: Joakim Reigstad / NRK

– Politikk er et så stort system at det blir litt feil å holde en person ansvarlig for det som har skjedd, mener hun.

Folkets tilgivelse

Nettopp tilgivelse er et nøkkelord for Rune Stubager, som er professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus universitet. For selv om det ble et dykk på meningsmålingene for Frederiksen da rapporten som slo fast at minkavlivingen i 2020 var ulovlig, virker det som om velgerne nå har glemt det.

– Nå som rapportene ligger noen måneder tilbake i tid og man har fått en økonomisk krise, konsekvensene av krigen i Ukraina og sabotasjen på gassrørledningene i Østersjøen, så har sosialdemokratene grepet den muligheten. De har vendt kritikken de har fått om at de er for maktfullkomne til å si: «Heller maktfullkomne enn maktesløs», forklarer professoren.

Billig og enkelt

Mette Frederiksen har klart det forgjengeren ikke lyktes like godt med, forteller Lars Olsen:

Å få de klassiske sosialdemokratiske velgerne tilbake til partiet.

– Frederiksen har jo sin bakgrunn i arbeiderklassen og i den sosialdemokratiske tradisjon. Historien om den «lille nordjyske piken» passer, men den er også iscenesatt. Som når hun spiste brødskive med makrell og la ut små klipp på sosiale medier, forteller han.

ENDA EN: En litt mer luksuriøs utgave av Makrell i tomat som Mette Frederiksen også la ut på Instagram. Foto: Mette Frederiksens Instagram

Makrell i tomat er et enkelt, typisk måltid de fleste dansker kan kjenne seg igjen i. Det er billig. Relativt sunt og ganske typisk dansk (og i og for seg også norsk).

– Det har virket overfor noen velgere, men det har også ført til at det var noen som synes hun gikk litt langt. Så ser vi også at hun nå at hun nok prøver å anlegge en bredere appell hvor hun nå også diskuterer samfunnsutfordringer med andre samfunnstopper, for eksempel i en podkast. Men også den meget idealistiske retorikken fra sist valgkamp er erstattet med mer snakk om brede forlik og samarbeid, forklarer Olsen.

Så vil valget vise om makrellen hjelper til seier. Om Mette Frederiksens kan bli Danmarks nye landsmoder. Eller en statsminister som ble stemt ut etter tre og et halvt år med skandaler.