Sommeren 2007 var Teodora 24 år gammel og høygravid i niende måned med sitt andre barn. El Salvador er et av landene i verden med høyest kriminalitet, og en dag ble Teodora angrepet av ukjente menn på gata som slo henne hardt i magen.

Noen dager seinere fikk hun store blødninger, men rakk å ringe nødnummeret før hun besvimte.

Dømt for å ha drept barnet

Da hun våknet, ble hun lagt i håndjern, arrestert, og anklaget for å ha drept barnet sitt.

Året etter ble hun dømt til 30 års fengsel for «mord under skjerpende omstendigheter», skriver Amnesty International som jobber for å få satt henne fri.

Kommunikasjonsrådgiver Lene Christensen fra Amnesty Norge er nå i hovedstaden San Salvador for å følge gjenopptakelsen av saken i dag. Hun snakket med søsteren til Teodora.

– Hele familien venter på dette øyeblikket. Ingen av oss har fått sove i det siste. For hver time og hvert minutt som går, venter vi på at søsteren min kommer ut, sier Cecilia Vásquez, ifølge Christensen.

PROTEST: Kvinner demonstrerer for avkriminalisering av abort i El Salvador. Foto: MARVIN RECINOS / AFP

Minst 17 kvinner fengslet

Christensen sier til NRK at gjenopptakelsen av saken har skapt enorm oppmerksom i El Salvador.

– Vi håper dette vil kunne bidra til å endre situasjonen ikke bare for Teodora, men på sikt for alle de andre kvinnene som også er idømt fengselsstraffer etter svangerskapskomplikasjoner, sier Christensen.

Ifølge menneskerettighetsgrupper, soner minst 17 kvinner i dag straffer på opptil 40 år etter spontanaborter eller dødfødsler.

Småjenter må føde sine egne søsken

El Salvador er et av fem land i verden som har totalforbud mot abort. Det betyr at kvinner og barn ikke får abort, selv om de er voldtatt og liv og helse er i fare.

Det betyr at småjenter ned i 10-årsalderen må føde sine egne søsken etter å ha blitt voldtatt av sin egen far.

TV-kanalen Al-Jazeera møtte Teodora Vásquez i fengselet, og hun forteller hvordan det opplevde å få dommen etter å ha født et dødt barn:

– Da de fortalte meg at jeg var dømt til 30 års fengselsstraff, falt hele min verden i grus, forteller hun til Al-Jazeera.

Teodora hadde en sønn på fire år da hun ble fengslet, men han har ikke vært i fengselet sammen med henne. Hun har kun sett sønnen omtrent en gang i året siden hun ble fengslet for snart 10 år siden.

DEMONSTRASJON: Mange i El Salvador demonstrerte mot totalforbud mot abort tidligere i høst ved å vise at mange kvinner dør som følge av lovgivningen. Foto: MARVIN RECINOS / AFP

Rammer de fattige

Totalforbudet mot abort, rammer de fattigste hardest, ifølge Amnesty og andre menneskerettighetsgrupper.

De fattigste kvinnene har ikke råd til å oppsøke private helseklinikker når de får svangerskapskomplikasjoner. De har heller ikke råd til advokat hvis de blir mistenkeliggjort eller beskyldt for lovbrudd.

– Disse kvinnene og deres familier kriminaliseres, sier Katia Recinos i aksjonsgruppe i El Salvador som jobber for å oppheve totalforbudet mot abort til The Guardian.

Kan bli lovendring

Den katolske kirken forsvarer totalforbudet mot abort. Biskopen i hovedstaden San Salvador, Gregorio Chavez, sa i 2015 til BBC at «alt former for menneskeliv er hellig».

– Å fjerne liv, er drap. Hvis to liv er i fare, må vi redde den svakeste av dem og det er barnet, sa biskopen.

KIRKEN: Kvinner demonstrerer mot totalforbudet mot abort og den katolske kirken som forsvarer det. Foto: MARVIN RECINOS / AFP

FN mener totalforbud mot abort kan sammenlignes med tortur, og at land som har totalforbud gamler med jenters liv og helse.

Regjeringspartiet FMLN la ifjor fram et lovforslag om å avkriminalisere såkalt terapeutisk abort som betyr at en kan få abort av medisinske grunner.

Lovforslaget skal til avstemning i nasjonalforsamlingen i løpet av kort tid.

Men allerede i dag kan framtiden til Teodora Vásquez bli avgjort i retten. Hvis hun ikke blir frikjent, må hun sone resten av straffen på 30 år i fengsel:

– Det vil være en tragedie, for å si det mildt, sier Lene Christensen i Amnesty Norge.

– Teodora har allerede blitt frarøvet ti år av livet sitt, og sønnen hennes har i praksis måttet vokse opp uten mammaen sin. Hun skulle aldri vært fengslet i utgangspunktet, siden hun ikke har gjort noe galt. Nå er det på høy tid at hun kommer hjem til familien sin, sier Christensen.

