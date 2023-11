FN-sjef: Gaza-dødsfall viser at noe er galt med den militære operasjonen

– Det er overtredelser fra Hamas' når de har menneskelige skjold. Men når man ser på antallet sivile som blir drept i militæroperasjoner, ser man at noe åpenbart er galt, sier generalsekretær António Guterres.

Det er nyhetsbyrået Reuters som onsdag ettermiddag har intervjuet FN-sjefen.

Til nyhetsbyrået sier Guterres at FN er i «intense samtaler» med Israel, USA og Egypt om å få humanitær støtte inn til Gazastripen, og at den humanitære situasjonen er katastrofal akkurat nå.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier at Natos medlemsland støtter forslagene om humanitære pauser i Gaza for at nødhjelp skal slippe inn.

Også G7-landene har sluttet opp om USAs forslag om en humanitær pause i krigshandlingene på Gazastripen slik at det kan fraktes inn nødhjelp til innbyggerne der.

Retter kritikk mot antall sivile drept i Gaza

I følge helsemyndighetene i Gaza har 10,569 mennesker blitt drept, 40 prosent av dem er barn.

Guterres sammenligner tallene med andre konflikter og sier at det årlig drepes «maksimum et hundretalls» barn i konflikter.

– På få dager har vi tusen på tusen drepte barn i Gaza, noe som betyr at det også er noe åpenbart galt i måten de militære operasjonene blir utført på, sier han til Reuters.

FNs generalsekretær Antonio Guterres dro selv til grenseposten mellom Gaza og Egypt i Rafah, men fikk ikke slippe inn på palestinsk side. Han blir her passet på av egyptiske grensevakter. Foto: KEROLOS SALAH / AFP

António Guterres forteller at de dramatiske humanitære behovene til det palestinske folk ikke hjelper oppfatningen av Israel i verdenssamfunnets øyne.

– Det er viktig å sørge for at Israel forstår at det strider imot Israels interesser å daglig se forferdelige bilder av de dramatisk store humanitære behovene til det palestinske folket, sier FN-sjefen.

– Krigsforbrytelser på begge sider

FNs høykommisær for menneskerettigheter, Volker Türk er nå ved grensepassasjen i Rafah, på egyptisk side. Han sier ifølge Reuters at Israels kollektive avstraffelse av palestinske sivile er krigsforbrytelser.

– Det er også den urettmessige tvangsevakueringen av sivile, sier han.

Samtidig slår han fast at Hamas-angrepet 7. oktober også er en krigsforbrytelse.

– Grusomhetene utført av palestinske væpnede grupper den 7. oktober var avskyelige, de var krigsforbrytelser – det samme er at de fortsatt holder gisler, sier Türk.

Generalsekretær António Guterres sier også at det er absolutt essensielt at alle fangene som Hamas holder inne på Gazastripen blir sluppet løs.

Han sier det er essensielt at alle parter i krigen følger krigens folkerett.

Generalsekretæren forteller at det er sårt behov for en humanitær våpenhvile i krigen mellom Israel og Hamas.