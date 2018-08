FN-granskere mener Myanmars generaler har begått folkemord

– Myanmars øverste generaler, blant dem forsvarssjef Min Aung Hlaing, må etterforskes og straffeforfølges for folkemord i delstaten Rakhine, samt for forbrytelser mot menneskeheten og andre krigsforbrytelser i Rakhine, Kachin og Shan, konkluderer en gruppe FN-granskere.

I tillegg til forsvarssjefen navngir de fem andre militære ledere.

Denne 70 år gamle Rohingya-flyktningen venter forgjeves på en telefon fra sønnen, som ble igjen i Myanmar. Det er ett år siden hun kom til Kutupalong-leiren i Bangladesh. Det er ingenting som tyder på at hun snart kan reise hjem. Foto: Altaf Qadri / AP

FN-granskerne, som har et mandat fra FNs menneskerettsråd, har blant annet intervjuet hundrevis av flyktninger fra Myanmars muslimske rohingya-minoritet, som for ett år siden ble drevet på flukt fra Rakhine til Bangladesh.

Nedbrente landsbyer

Granskerne har også analysert satellittbilder som de mener viser hvordan myanmarske regjeringsstyrker systematisk satte fyr på over 50 rohingya-landsbyer i Rakhine.

Leger Uten Grenser (MSF) har anslått at minst 6.700 rohingyaer ble drept i løpet av en måned, og FN har tidligere anklaget Myanmar for å drive etnisk rensing.

Myanmars ledelse avviser dette og hevder regjeringsstyrkene har svart på angrep fra militante rohingyaer.

Dette var engang et marked i en Rohingya-landsby i delstaten Rakhine i Myanmar. 27. oktober 2017 ble det brent ned som ledd i regjeringsstyrkenes kampanje. Foto: Soe Zeya Tun / Reuters

FN-granskerne konkluderer på sin side med at regjeringshærens maktbruk har vært grovt overdreven, sett i forhold til hvilke sikkerhetstrusler som har foreligget.

Masseflukt

Rundt 720.000 rohingyaer flyktet i løpet av få uker til fots over grensa til Bangladesh, der det bodde rundt 200.000 rohingya-flyktninger fra før.

Myanmar lover at flyktningene kan vende tilbake til Rakhine, men nekter fortsatt å anerkjenne dem som statsborgere og kaller dem ulovlige immigranter.

Bangladesh og Myanmar inngikk alt i november i fjor en avtale om repatriering, men FNs nødhjelpskontor (OCHA) advarer og sier at forholdene ikke ligger til rette for det.

En ung Rohingyagutt har klatret opp på bambusgjerdet rundt flyktningleiren Kutupalong i Bangladesh. Han har ingen aning om hvor lenge dette kommer til å være hans hjem. Foto: Altaf Qadri / AP

– Drap, bortføringer og nedbrenning av hjem pågår fremdeles, sa FNs høykommissær for menneskerettigheter Zeid Ra'ad Al Hussein i juli.

LES MER: Har vokst til verdens største flyktningleir på ett år

Terrortrussel

Myanmars leder Aung San Suu Kyi sa denne uka at det er opp til Bangladesh «å bestemme hvor raskt repatrieringen skal skje».

Myanmars leder, Aung San Suu Kyi, har blitt kritisert for å ha vært altfor tilbakeholdende med å kritisere regjeringsstyrkenes framferd i Rakhine. Hun fikk Nobels fredspris i 1991. Foto: Gemunu Amarasinghe / Ap

Fredsprisvinneren understreket også at «terrortrusselen» fra militante rohingyaer fortsatt er reell, og landets regjeringsstyrker fortsatt må ha et stort nærvær i Rakhine.

FNs granskere kaller regjeringsstyrkenes maktbruk i delstaten overdreven.

– Forbrytelsene i delstaten Rakhine, og måten de ble utført på, er av samme natur, alvorlighetsgrad og omfang som man i andre sammenhenger har sett lede til folkemord, heter det i deres rapport.

Rettssak mot journalister utsatt

Rettssaken mot to journalister i nyhetsbyrået Reuters ble i dag utsatt til 3. september «på grunn av dommerens dårlige helse».

De to er tiltalt for å ha lekket statshemmeligheter og risikerer opptil 14 år i fengsel. Wa Lone og Kyaw Soe Oo jobbet med en sak om 10 rohingyaer som ble drept av en gruppe soldater, politi og sivile buddhister.

Journalistene Wa Lone (foran t.h.) og Syaw Soe Oo (bak t.v.) i det de ankom rettssalen i Yangon i Myanmar i dag tidlig. Rettssaken fortsetter etter planen neste mandag. Foto: MYO KYAW SOE / Reuters

Sju soldater er senere dømt til 10 års hardt straffarbeid for overgrepene i samme sak. Ifølge nyhetsbyrået Ap er det høyst uvanlig at soldater blir dømt for slike drap.