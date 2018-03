Holocaust-museum trekker tilbake pris gitt til Suu Kyi

Bakgrunnen for dette, opplyser museet, er at Suu Kyi har mislyktes å fordømme de militære styrkenes «brutale kampanje» mot rohingyaer i Myanmar.

Suu Kyi ble tildelt Elie Wiesel-prisen i 2012 for hennes «lange motstand mot et militærdiktatur» og for hennes arbeid for fred og menneskerettigheter på vegne av folket i Myanmar.

Den ungarskfødte holocaustoverlevende Elie Wiesel har fått Nobels fredspris, og en egen pris i sitt navn. Wiesel selv døde i 2016. Foto: Laszlo Balogh / Reuters

– Vi hadde håpet at du, som en vi har feiret for sitt engasjement for menneskeverk og menneskerettigheter, ville ha gjort noe for å fordømme og stoppe de brutale handlingene og vise solidaritet med rohingyaene, heter det i en uttalelse fra museet onsdag.

Menneskerettskatastrofe

Suu Kyi ble også tildelt Nobels fredspris i 1991.

Siden 25. august har anslagsvis 750.000 rohingyaer flyktet fra Myanmar til Bangladesh etter en offensiv fra regjeringsstyrker i delstaten Rakhine. Fra før bodde det om lag 400.000 rohingyaer i flyktningleirer i Bangladesh.

Landets sivile leder Aung San Suu Kyi er blitt kritisert for ikke å ha grepet inn mot de militære under offensiven i Rakhine-provinsen. Hun sa i en tale i september at flyktninger med bekreftet statsborgerskap vil bli sluppet inn igjen i Myanmar.

Rohingyaer ble i fjor drevet på flukt på grufullt vis etter år med stadig voksende hat mot folkegruppen. Masseutdrivelsen ble dermed den raskest voksende flyktningkrisen i 2017, og var også fjorårets verste menneskerettskatastrofe, har Amnesty konkludert.

Videoen viser satellittbilder av rohingya-landsbyer før og etter at hus og vegetasjon ble jevnet med jorden. Du trenger javascript for å se video. Videoen viser satellittbilder av rohingya-landsbyer før og etter at hus og vegetasjon ble jevnet med jorden.

– Etnisk rensing

Både FN og USA har karakterisert Myanmars angrep på rohingyaene som «etnisk rensing». USA og Canada har innført sanksjoner, men i FNs sikkerhetsråd har motstand fra vetomaktene Russland og Kina gjort det umulig å få vedtatt straffetiltak.

Suu Kyi har fått kritikk for å være stilltiende om militæroffensiven mot folkegruppa som startet etter et angrep fra noen av rohingyane.

Fredsprisvinneren har vært under stort internasjonalt press for å kritisere militæret i Myanmar.