For første gang siden 20. februar har en nødhjelpskolonne fra FN lyktes i å nå fram til Gaza by, opplyser Verdens matvareprogram (WFP).

Organisasjonen opplyser at de tirsdag morgen leverte nok mat til 25.000 mennesker i Gaza by.

– Siden folk i Nord-Gaza står ved randen av hungersnød, trenger vi leveranser daglig, og vi må ha innfartspunkter direkte inn til nord, sier WFP.

BARE NOEN FÅ SLIPPER INN: Hundrevis av lastebiler står i kø for å komme inn i Gaza over grensa fra Egypt i sør. Foto: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Hundretusenvis av mennesker sulter på Gazastripen, og situasjonen er aller verst i nord, ifølge FN.

– Dette beviser at det er mulig med veitransport av mat. Vi håper å trappe opp. Vi trenger jevnlig og konsekvent tilgang, sier WFPs talsperson Shaza Moghraby. Les også Amerikansk skip på vei med utstyr til nødhjelpshavn ved Gaza

Lastebiler blokkert

Generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen sier til NRK at WFP er den største organisasjonen som leverer mat i krisesituasjoner, og at den har svært stor kapasitet.

GJENNOMBRUDD: Generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen sier at bruk av lastebiler er det eneste fornuftige i Gaza. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Han er svært glad for at det har lyktes FN-organisasjonen å få inn mat til de palestinerne som trenger det mest.

– Dette er et gjennombrudd, understreker Egeland overfor NRK.

Han sier at palestinerne i den nordlige delen av Gaza sulter fordi Israel har blokkert lastebiler med nødhjelp.

Egeland viser til at 15 lastebiler som nylig var på vei nordover i Gaza, ble stanset av israelske militære på en veisperring. Til slutt måtte de snu, men ble plyndret av desperate sivile.

Palestinske barn i kø for å få mat. Foto: Reuters

Norge utenriksminister kommenterer også det FN nå har fått til.

– Det er et lite skritt i riktig retning, og Israel må legge til rette for at det kommer mye mer nødhjelp inn til sivilbefolkningen i Gaza, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).

Han understreker at behovet er akutt, og at situasjonen blir mer desperat for hver time som går.

Hundrevis av tonn

– Lastebiler er det eneste fornuftige når det gjelder å levere nødhjelp, sier generalsekretæren i Flyktninghjelpen.

En kolonne med lastebiler kan frakte flere hundre tonn med forsyninger, mens et flyslipp ikke er ikke mer enn inntil 7 tonn.

ALT TRENGS: Palestinere forsøker å få tak i mat som er sluppet fra fly. Foto: ALINE MANOUKIAN / AFP

Ifølge Egeland kan en stor lekter ta inntil 200 tonn, men han mener at transport sjøveien er mer komplisert og mer risikabelt.

Flytehavnen som amerikanerne skal sette opp, kan øke kapasiteten betydelig.

Men den er neppe klar før om et par måneder.

– Innen den tid vil svært mange palestinere ha sultet i hjel, sier Egeland. Les også USA hevder skisse for våpenhvile i Gaza er på plass

Krever bedre tilgang

Det er flere veier inn til Gaza, men bare én av grenseovergangene fra Israel er åpen – Kerem Shalom i sør.

Skal nødhjelp fraktes til Nord-Gaza fra områdene i sør, må lastebilene kjøre gjennom en krigssone med kamper mellom israelske soldater og Hamas.

KREVENDE: Lastebiler som kommer fra sør i Gaza må gjennom en krigssone. Foto: AFP

– Siden folk i Nord-Gaza står på randen av hungersnød, trenger vi leveranser daglig, og vi må ha innfartspunkter direkte inn til nord, sier WFP tirsdag.

Det kravet støtter Flyktninghjelpen fullt ut.

– Hvis lastebiler kan kjøre over grenseovergangen Karni i nord, kan de komme til Gaza by i løpet bare en halv time. Det er det eneste fornuftige, understreker Egeland.

Skip på vei

Nyheten om at mathjelp fra FN har kommet fram til Gaza by, kommer samme dag som et skip lastet med nødhjelp seilte ut fra Kypros.

FRAMME TORSDAG: Det første skipet med nødhjelp er på vei fra Kypros til Gaza. Foto: Petros Karadjias / AP

FN ønsker velkommen forsøket på å åpne en slik maritim nødhjelpskorridor, men understreker at verken leveranser med skip eller fly kan dekke de enorme behovene.

– All mat og annen nødhjelp som kommer til Gaza, er som vi alle vet, desperat tiltrengt. Det er det ikke tvil om, sier talsperson Jens Lærke i FNs nødhjelpskontor OCHA.

– Så det er ytterst verdsatt. Men det er ikke en erstatning for landtransport av mat og annen nødhjelp til Gaza, og spesielt Nord-Gaza, sier Lærke.