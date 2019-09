Flyktninger fra Bahamas kastet av båten

Fredag tok cruiseskipet Grand Celebration med seg nesten 1500 flyktninger fra Bahamas til Florida. Menneskene om bord i skipet måtte ha med seg et pass fra Bahamas og bevis på at de hadde rent rulleblad.

Flyktningene som i natt skulle foreta den samme reisen med en ferge fra selskapet Baleària Caribbean, ble fortalt av besetningen at dette også gjaldt for dem. Da de hadde kommet om bord, var beskjeden at reglene var endret, og at de som ikke tilfredsstilte kravene måtte gå i land igjen. Det melder journalisten Brian Entin fra WSVN News i Miami som er på fergen.

Passasjerene skal ha blitt fortalt at de nå trengte visum for å komme inn i USA. Flere hundre flyktninger måtte gå av skipet, melder Entin.

SATTE FLYKTNINGER I LAND: Fergen da den dro fra USA. Rederiet opererer en rute mellom Bahamas og USA. Den amerikanske grensevakten mener det var økonomiske motiver som førte til at flyktninger måtte gå av skipet. Foto: Brynn Anderson / AP

Grensekontrollen kom med krav

Den amerikanske «Customs and Border Protection» hadde fått informasjon om at et skip var i ferd med å forlate byen Freetown på Bahamas med flyktninger om bord.

De krevde at eierne av skipet skulle koordinere med myndighetene i USA og Bahamas.

Etter at skipet hadde kommet fram til Florida, intervjuet journalisten Entin representanter fra grensevakten.

De sier at flyktningene ville ha blitt behandlet og sluppet inn ved ankomst, og at det var fergeselskapet som hadde tatt beslutningen ut fra økonomiske motiv.

Vil lette på kravene

I løpet av helgen har det kommet krav om at USA må gjøre det enklere for flyktninger fra Bahamas å slippe inn i landet. Bakgrunnen er at kravet om å vise fram gyldige dokumenter som pass og politiattest kan være vanskelig å gjennomføre når hus, hjem og infrastruktur er ødelagt av orkanen.

– Vi ber Trump-administrasjonen om å ikke kreve av flyktningene at de skal ha den typen dokumentasjon, fortalte Florida-politiker Shevrin Jones til NPR på lørdag.

Gruppen han tenkte mest på, var statsborgere fra Bahamas som har slektninger i USA.

– Uten disse kravene, så kan de komme til sine familier, sier Jones.

Han var i kontakt med senator og tidligere presidentkandidat Marco Rubio om dette. Rubio informerte ham om at ønsket var overbrakt president Trump, og at de ventet på en beslutning.

EN AV VELDIG MANGE: Nå er havet ved Marsh Harbour på Great Abaco Island rolig, men monsteret som strøk over øya tok vekk mye fra folk som hadde lite fra før. Foto: Lars Os / NRK

Stort behov for hjelp

Det er anslått at omtrent 70.000 mennesker har mistet sine hjem i katastrofen. I de hardest berørte områdene er det lite som fungerer, og menneskene er avhengig av nødhjelp.

Mange flyktninger har kommet til hovedstaden Nassau, som ikke ble berørt av uværet. Landets sentrale myndigheter melder at byen ikke kan ta imot alle som har behov for å reise.

Menneskene som sannsynligvis har blitt hardest rammet av orkanene, er de mange gjestearbeiderne som bodde i dårlig beskyttede hus. En stor andel av disse arbeiderne og deres familier kommer fra Haiti.