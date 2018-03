Florida-skoleskytterens bror arrestert ved den samme skolen

18 år gamle Zachary Cruz ble mandag arrestert for å ha oppholdt seg på skolens område, opplyser politiet i Broward County.

Broren til skoleskytteren ble observert på et skateboard via et overvåkingskamera på skolens område, til tross for at han har fått beskjed fra skolen om å holde seg unna området, opplyser politiet.

Ifølge politiet har Cruz tatt seg forbi låste dører og porter. 18-åringen skal ha sagt at han var der for å «reflektere over skoleskytingen» da han ble arrestert.

17 mennesker, hvorav 14 var skoleelever, ble drept da Nikolas Cruz åpnet ild på Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland 14. februar i år.