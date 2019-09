Flere pågrepet for ulovlig adopsjon og salg av menneskeegg i Hellas

Gresk politi slo onsdag til mot en gruppe som de siste årene skal ha hentet sårbare, gravide kvinner fra Bulgaria til Hellas, skriver Europol i en pressemelding.

Kvinnene skal ha fått medisinsk behandling på private klinikker i Thessaloniki før de fødte. Deretter ble de nyfødte barna solgt videre for mellom 250.000 og 280.000 kroner. Av dette skal mødrene kun ha fått rundt 45.000 kroner, skriver Euronews.

Politisjef i Thessaloniki Antonis Tzitzis sier de har avslørt 22 ulovlige adopsjoner, og 24 tilfeller av at fruktbare egg ble operert ut av kvinner, og solgt videre.

Enkelte av kvinnene skal også ha fungert som surrogatmødre for barnløse greske par.

Lege og advokat blant de pågrepne

Til sammen er 66 personer mistenkt i saken, og så langt er tolv personer i alderen 20 til 53 år pågrepet. Blant dem er en gynekolog og flere andre ansatte ved privatsykehusene som ble brukt. En advokat er også pågrepet, mistenkt for å ha ordnet adopsjonspapirer for barna.

Politisjef i Thessaloniki Antonis Tzitzis beskrev på en pressekonferanse gruppen som svært velorganisert, og sa at flere kvinner fungerte som meklere mellom barnløse par og de kriminelle.

Politisjef i Thessaloniki, Antonis Tzitzis Foto: Hellenic Police

Politiet mistenker at gruppen skal ha tjent rundt en halv million euro, om lag 5 millioner kroner i løpet av de tre siste årene. Det meste av pengene ble hvitvasket gjennom kjøp av gull og luksusartikler.

Ingen av parene som har overtatt barn kommer til å bli etterforsket, og de må heller ikke gi fra seg barna, skriver Euronews.

Lignende sak i 2011

I 2011 ble fire bulgarere arrestert i Hellas da de forsøkte å selge et spedbarn. To greske politibetjenter lot som om de ønsket å kjøpe barnet. I stedet for å få gjennomført den planlagte barnehandelen, ble de fire bulgarerne arrestert i byen Xanthi, nord i Hellas.

Til sammen 14 personer ble pågrepet den gang. Politiet avslørte også 14 kvinner som hadde gått med på å selge sine nyfødte barn.