Flere millioner uten strøm i Florida

Orkanen Irma fortsetter sin ferd på østkysten av USA. Florida er mest utsatt, men også Georgia blir truffet av de kraftige vindene.

Mellom tre og fire millioner hjem og firmaer har mistet strømmen og strømleverandørene sier det vil ta flere uker før alt er på plass igjen.

I Orange County, rett utenfor Orlando, har folk fra det lokale brannvesenet reist fra dør til dør. De kom i båter og hjalp folk med å komme seg unna flomvannet, melder nyhetsbyrået Ap.

Katastrofetilstand

USAs president Donald Trump har erklært katastrofetilstand i delstaten og har godkjent Floridas etterspørsel om en hjelpepakke. Midlene skal hovedsakelig gå til lån og til gjenoppbygging av boliger.

Ordføreren i Tampa har erklært portforbud på ubestemt tid.

Trump sier han så snart som mulig vil reise til Florida for å få et overblikk over ødeleggelsene. På spørsmål om hvor dyr stormen vil bli, svarte han at det nå først og fremst dreier seg om menneskeliv, ikke økonomiske kostnader.