Flere migranter tar den farligste ruta over Middelhavet

Mandag skal motoren til en båt med afrikanske migranter ha blitt stjålet. To dager senere ble 74 lik skyllet opp på en strand i det vestlige Libya.

Tall fra Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) viser at 13 170 mennesker har tatt seg over Middelhavet så langt i 2017. Over 10 000 av migrantene skal ha valgt ruten fra Libya til Italia.

Det er en klar økning på den ruta i år fra i fjor, da var det 6 589 mennesker som valgte den farlige reiseveien i samme tidsperiode, årets femti første dager. Reiseruta er sterkt tilknyttet menneskesmugling.

RUTER: Bildet viser noen av de vanligste rutene fra Afrikas nordkyst til Europa via Middelhavet. Foto: Marco Vaglieri / Grafikk NRK

272 er hittil registrert døde, men da er ikke båtreisen som krevde minst 74 liv utenfor Libya denne uka medregna.

– Det er fortsatt mye menneskesmugling gjennom Sahara, også en del gjennom Egypt. Så denne trafikken over Middelhavet vil dessverre fortsette, sier seniorrådgiver Pål Nesse i Flyktninghjelpen.

DÅRLIGE FARTØY: Det er ofte svært dårlige fartøy som skal ta migranter over Middelhavet. Dette bildet er fra tredje februar i år. Foto: Emilio Morenatti / AP

– Høye tall

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), passerte tallet på døde i Middelhavet 5 000 i fjor. I 2015 var tallet på 3 771. Flyktninghjelpen sier at de foreløpige tallene for 2017 er høye med tanke på årstiden.

– Det var om lag 388 000 som tok den ruta i fjor, og slik vi ser det nå ser du ut til å være ganske høye tall til å være så tidlig på året, men det er likevel vanskelig å si. Normalt tar tallet seg opp utover mars og april, sier Nesse

– Libya har blitt mer og mer lovløst underveis, så det er lettere for smuglerne å smugle mennesker gjennom landet, sier Thomas Syvertsen, landansvarlig for Røde Kors i sentral- og Vest-Europa.

Delt ankomst

Ankomsten for dem som kommer til Italia og Europa er delt, sier Syvertsen, han har selv vært på et mottak på Sicilia, hvor mange av dem som kommer over Middelhavet havner.

– Du har en delt ankomst, hvor du har myndighetene som står klare for å kontrollere og registrere, også har du humanitære organisasjoner som ønsker å bistå og sørge for at de som kommer har det bra.

– Det som gjorde sterkt inntrykk var å se når det gikk opp for mange av dem som satt på mottaket på Sicilia at Europa kanskje ikke var det mulighetenes kontinent som de trodde før de tok den risikoen de gjorde ved å ta turen over Middelhavet, sier Syvertsen.

Han forteller at det finnes store smuglenettverk i Italia som smugler folk videre opp i Europa.