The Dorchester Hotel i London har mottatt flere avbestillinger etter at sultanen av Brunei innførte dødsstraff ved steining for blant annet homofili og utroskap, skriver DailyMail.

Årsaken til at flere boikotter hotellet er at det eies av Brunei.

Hotellet har fått kansellert en TV-prisutdeling, engelsk nasjonalballett og «The Make a wish foundation» etter at sharialovene trådte i kraft i Brunei denne uken. I tillegg har en rekke andre selskap flyttet sine forbindelser fra hotellet.

Forstår folks sinne og frustrasjon

Ansatte ved Dorchester Hotel synes det er svært trist, og sier det påvirker de som jobber på hotellet, gjester, partnere og leverandører. De mener boikotten berører de ansatte mer enn sultanen.

– Vi tolerer ikke noen form for diskriminering, noe vi heller aldri vil. Vi forstår folks sinne og frustrasjon, men dette er et politisk og religiøst problem. Det burde ikke utspille seg på våre hoteller og våre 3630 ansatte, skriver hotellet på sin hjemmeside.

The Dorchester Hotel i London har fått en rekke kanselleringer etter at det ble kjent at hotellet eies av sultanen av Brunei. Foto: Adrian Dennis / AFP

Sharialovene i Brunei innbefatter dødsstraff ved steining for voldtekt, utroskap, homofili, ran og fornærmelse av profeten Muhammad.

Det sveitsiske reiselskapet STA Travel har opplyst at de ikke lenger vil selge flyreiser for Royal Brunei Airlines.

– Vi har tatt et standpunkt for å vise hva vi mener om sharialoven. Til støtte for homofile, lesbiske, bifile og transpersoner, skrev selskapet i en Twitter-melding.

Brunei-hotellenes kontoer på sosiale medier skal etter kritikken ha blitt slettet eller gjort utilgjengelig, skriver BBC.

Kjendiser boikotter

Skuespiller George Clooney oppfordret sist uke til å boikotte hoteller, som han selv har bodd på inntil han oppdaget at de er eid av Brunei. Han mener det vil være det samme som å legge penger rett i lomma på dem som vil steine eller henrette homofile.

– Det er fine hoteller. De som jobber der er hyggelige og hjelpsomme og har ingen del i eierskapet i disse selskapene. Men hver gang vi bor, spiser eller har møter på et av disse hotellene, legger vi penger direkte i lommene på eierne. Menn som velger å steine og piske sine egne borgere til døden fordi de er homofile eller anklaget for utroskap, skriver Clooney i Deadline.

Clooney får støtte fra flere kjente personer som Elton John, skuespiller Jamie Lee Curtis og artisten Due Lipa.

Programleder og komiker Ellen DeGeneres oppfordret til å følge boikotten og delte en liste over hoteller i USA og Europa på sosiale medier.

Programleder Ellen DeGeneres oppfordret til å boikotte hotellene som eies av Brunei. Foto: Lucy Nicholson / Reuters

– Fra i morgen vil Brunei steine homofile mennesker til døden. Vi må gjøre noe nå. Boikott hotellene som eies av sultanen av Brunei. Si fra, spre budskapet og stå opp, skrev hun på sin Twitter-konto.

Sultanen av Brunei trosset all kritikk da han innførte sharialovene i det asiatiske landet.

– Jeg vil ha et sterkere Islam, sa sultan Hassanal Bolkiah i en tale han hold onsdag denne uken.

Sultan Hassanal Bolkiah styrer eneveldig og disponerer over en enorm privat formue, ifølge Store norske leksikon.

FN og flere menneskerettsorganisasjoner er sterk kritisk til de nye sharialovene som inkluderer dødsstraff.

Sultan Hassanal Bolkiah eier blant annet en rekke hoteller, som flere nå boikotter etter at han innførte dødsstraff i Brunei. Foto: - / AFP

