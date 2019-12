Jubelen brøt ut da dørene på balkongen på Grand hotell gikk opp klokken 19, og årets fredsprisvinner, Etiopias statsminister Abiy Ahmed, kom ut sammen med kona.

Han ble hyllet av de flere hundre menneskene som gikk i fakkeltog for å feire ham.

Abiy takket ved å vinke, legge hånden til hjertet og bukke.

Inne på Grand hotell er 240 spesialinviterte gjester samlet til bankett for å feire årets fredsprisvinner.

Der får fredsprisvinneren og gjestene servert blant annet smørflyndre med brød og urter, lam med jordskokkrem og trøffel og lakrismousse.

FLERE HUNDRE: Det var flere hundre mennesker som hadde møtt frem for å hylle årets fredsprisvinner. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Alfred Nobel mente man måtte ta litt sjanser

Blant gjestene er Geir Lundestad, tidligere mangeårig sekretær for Nobelkomiteen og direktør ved Nobelinstituttet. Han mener årets tildeling er riktig og spennende.

– I tillegg til det han har gjort, ligger det en forhåpning og forventning om at han skal følge opp, for det er mye som står igjen. Men vi har opplevd mange ganger før at det ligger et slik dobbelt siktemål i prisen, sier Lundestad.

– Det tror jeg også Alfred Nobel hadde stor sympati for. Han mente man måtte tørre å ta litt sjanser, og man har tatt en viss sjanse i år, for man vet ikke hva fremtiden bringer her.

Også tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik deltar på kveldens bankett. Han håper årets fredsprisvinner kan bli et eksempel til etterfølgelse for andre ledere på Afrikas horn.

– Det har vært en av de mest konfliktfylte regionene i verden i mange år. Abiy Ahmed skiller seg ut fordi han rekker ut sine hender til sine motstandere, både internt i Etiopia og i forholdet til Eritrea. Han tror på dialog og forsoning, og ikke på konflikt og konfrontasjon.

«Krig er helvete på jord. Jeg vet det, for jeg har vært der»

Årets fredsprisvinner, den etiopiske statsministeren Abiy Ahmed, mottok fredsprisen i en høytidelig utdelingsseremoni i Oslo rådhus tidligere i dag.

Abiy fortalte da personlig om hvordan han selv som ung soldat både har deltatt i krig og bevitnet krigens grusomheter.

– Krig er selve eksemplifiseringen av helvete på jord for alle som er involvert. Jeg vet det, for jeg har vært der og kommet tilbake, sa han i sin tale.

– Jeg har sett brødre slakte sine brødre på slagmarken. Jeg har sett eldre menn, kvinner og barn skjelve av frykt under den dødelige skuren av kuler og granater.

Her får han prisen Du trenger javascript for å se video.

Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen sa i sin tale at det særlig er tre hovedområder som ligger til grunn for årets fredspristildeling:

Abiy Ahmeds avgjørende rolle for å skape fred mellom Eritrea og Etiopia.

Hans innsats for å bygge opp demokratiet i Etiopia ved å styrke borgernes rettigheter og utvikle landets institusjoner.

Hans engasjement utenfor Etiopia, med å bidra til freds- og forsoningsprosesser i den østlige og nordøstlige delen av Afrika.

Reiss-Andersen beskrev den etiopiske statsministeren som «en øyeblikkets mann» og roste hans handlekraft og resolutte vilje til å løse konflikten med nabolandet Eritrea.

Hun erkjente likevel at det er mye som gjenstår både i fredsprosessen med Eritrea og i de demokratiske reformene som Abiy har satt i gang i hjemlandet Etiopia.

Solberg: – Mye arbeid ligger foran Etiopia

Dette vektla også statsminister Erna Solberg, som var blant gjestene som var til stede under utdelingsseremonien.

– Det ligger masse arbeid foran Etiopia, men de har fått en mulighet nå med mer fokus på fred og forsoning, mer demokrati og menneskerettigheter, sa Solberg etter seremonien.

– Det er ingen tvil om at Abiy Ahmed har brutt en linje i etiopisk politikk med det han har gjort. Så får vi se om det blir holdt. Etiopia er et kjempestort land og et krevende land å bygge ned etniske konflikter i.