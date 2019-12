Dropper mye av Nobel-programmet – ingen får stille fredsprisvinneren spørsmål

Det blir et svært amputert program med fredsprisvinner Abiy Ahmed når han kommer til Oslo neste uke for å motta årets Nobels fredspris.

Abiy skal være i Oslo i nær to døgn, men dropper alle poster på Nobel-programmet hvor man kunne ha stilt ham spørsmål.

Sier nei til pressen og skolebarn

De senere årene har det normalt sett vært fire seanser i løpet av Nobel-dagene hvor det er mulig å stille fredsprisvinneren spørsmål:

Pressekonferansen dagen før utdelingsseremonien

Skolebarn har intervjuet fredsprisvinneren på Redd Barnas fredsfest rett før utdelingen i Oslo rådhus

Det store Nobel-intervjuet med NRK, BBC og Al Jazeera

Pressekonferanse etter at fredsprisvinneren har møtt den norske statsministeren, hvor pressen har kunnet stille spørsmål

Abiy Ahmed har sagt nei til alle disse.

Det blir ingen pressekonferanse, Redd Barnas fredsfest avholdes, men uten æresgjesten selv til stede, det blir ikke noe Nobel-intervju, og fredsprisvinneren skal møte pressen, men bare komme med en uttalelse – ikke ta imot spørsmål – etter møtet med Erna Solberg.

I løpet av oppholdet i Oslo skal Abiy Ahmed også åpne årets fredsprisutstilling på Nobels Fredssenter og få en omvisning der i et lukket arrangement.

Etter omvisningen har Abiys kontor sagt at han vil si noen ord, men det er i utgangspunktet heller ikke der lagt opp til at han skal svare på spørsmål.

Njølstad: – Har vært tydelige på at vi kunne ønske han hadde sagt ja

– Programmet for fredsprisvinnerne er blitt stadig mer omfattende. For de fleste fredsprisvinnere er det kanskje ikke noe problem å sette av tre-fire dager for å delta på de tradisjonelle Nobel-arrangementene. For en statsleder er det ikke like enkelt, skriver Olav Njølstad, sekretær i Nobelkomiteen og direktør ved Nobelinstituttet, i en e-post til NRK.

Njølstad påpeker at årets fredsprisvinner leder et land med langt større politiske, økonomiske og sosiale utfordringer enn dem som en annen statsleder, USAs daværende president Barack Obama, sto overfor da han fikk fredsprisen i 2009.

– Likevel kommer han til å oppholde seg her nesten dobbelt så lenge som Obama, understreker Njølstad.

Han mener derfor man bør være forsiktig med å kritisere den etiopiske statsministeren, men erkjenner at han helst skulle sett at situasjonen var annerledes.

– Nobelinstituttet og Nobelkomiteen skulle ønske at Abiy Ahmed hadde sagt ja til å møte norsk og internasjonal presse. Vi har vært veldig tydelige på dette og har forklart at vi av en rekke årsaker finner dette høyst problematisk, skriver Njølstad.

– Hvorfor er det nettopp arrangementene som ville ha åpnet opp for spørsmål til ham, som han avviser?

– Jeg tror det har å gjøre dels med de utfordringer han står overfor på hjemmebane, og dels med hans religiøse tro og personlige ydmykhet å gjøre, svarer Njølstad.

Abiy Ahmed har vært svært sparsommelig med å uttale seg om fredspristildelingen. Han ga ikke intervjuer eller kalte inn til pressekonferanse.

Da NRK møtte ham i den etiopiske hovedstaden Addis Abeba to dager etter at det ble kjent at han er årets fredsprisvinner, ga han sitt første intervju og gjorde det klart at han ville kommentere fredsprisen skikkelig når han kommer til Oslo.

BEKLAGER: – Vi ønsker i utgangspunktet at prisvinner skal delta på alle postene i det som har utviklet seg til et tettpakket program over tre dager. Vi håpet denne tradisjonen kunne bli videreført i år også, men det viste seg dessverre vanskelig, sier Olav Njølstad, som her står bak Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen under årets fredspriskunngjøring. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Spent situasjon

Situasjonen i Etiopia er svært spent. Uro og opptøyer har blusset opp den siste tiden.

Bare et par uker etter at han ble tildelt Nobels fredspris i midten av oktober, advarte statsminister Abiy Ahmed om mer ustabilitet i Etiopia. Da hadde rundt 70 mennesker blitt drept bare den siste uken i den etiopiske regionen Oromo.

Abiy mente at det som begynte med protester mot regjeringens hans, raskt hadde blitt til sammenstøt utløst av etniske og religiøse spenninger.

Organisasjonene Amnesty Internasjonal og Flyktninghjelpen er blant organisasjonene som mener årets fredsprisvinner må gjøre mer og prioritere en løsning på de etniske spenningene.

Slik blir programmet, med eller uten fredsprisvinneren selv, i forbindelse med utdelingen av årets Nobels fredspris:

Tirsdag 10. desember:

Klokken 11: Redd Barnas fredsprisfest på Nobels Fredssenter. Fredsprisvinner Abiy Ahmed kommer ikke selv til å delta.

Redd Barnas fredsprisfest på Nobels Fredssenter. Fredsprisvinner Abiy Ahmed kommer ikke selv til å delta. Klokken 13: Nobels fredspris deles ut i fredsprisseremonien i Oslo rådhus. Fredsprisvinner Abiy Ahmed holder der sitt nobelforedrag.

Nobels fredspris deles ut i fredsprisseremonien i Oslo rådhus. Fredsprisvinner Abiy Ahmed holder der sitt nobelforedrag. Klokken 17.30: Fakkeltoget. Fredsprisvinneren kommer ut på balkongen på Grand Hotel i Oslo og hilser fakkeltoget klokken 19.

Fakkeltoget. Fredsprisvinneren kommer ut på balkongen på Grand Hotel i Oslo og hilser fakkeltoget klokken 19. Klokken 19: Nobelbanketten på Grand Hotel.

Onsdag 11. desember: