Flere er drept etter skyting i Philadelphia

Skytingen skjedde på gaten South Street nær krysset ved Third Street i Queen Village en halv time før midnatt lokal tid, ifølge politimyndighetene. Strøket er kjent for sitt yrende folkeliv på kveld- og nattetid, med barer, restauranter og kafeer.

Politiet på åstedet hørte flere skudd og så deretter en eller flere personer som skjøt inn i menneskemengden.

– Det var flere hundre personer til stede i South Street for å nyte kvelden, slik de gjør hver helg da skytingen startet, opplyste politibetjent D.F. Pace i Philadelphia-politiet til lokale medier.

Eric Walsh jobber på puben O’Neals, som ligger i en sidegate til der skyteepisoden skjedde lørdag kveld.

Han forteller avisen The Philadelphia Inquirer han holdt på å stenge uteserveringen da han hørte skudd.

Walsh sier at han så en ung kvinne falle til bakken på et gatehjørne i nærheten.

– Folk kom fra gaten med bloddråper på hvite joggesko, og med oppskrapte knær og albuer, sier Walsh til avisen.

– Vi lagde baller av servietter som vi vætet og ga ut til folk. Det var kaos.

De drepte er to menn og en kvinne. Navn og alder er foreløpig ikke offentliggjort.

Alle tre skal ha blitt truffet av flere skudd, skriver 6 ABC News.

Gjerningsmann kan være truffet

Politiet vet ennå ikke hvor mange skyttere det dreier seg om.

Politibetjent D.F. Pace sier det var flere patruljerende polititjenestemenn i området, slik det normalt er fredags- og lørdagskvelder i sommerhalvåret.

En av polititjenestemennene som først kom til, skjøt etter en mann, opplyser Pace.

Politibetjent D.F. Pace sier flere politimenn kom raskt til stedet hvor skytteren eller skytterne befant seg. Foto: Reuters

Pace vet ikke vet om mannen ble truffet av de tre skuddene som politimannen fyrte av. De så bare at han la ned et våpen på bakken og løp fra stedet.

Det er funnet to halvautomatiske håndvåpen, skriver The Philadelphia Inquirer. Ett av dem skal ha et såkalt utvidet våpenmagasin med plass til mer ammunisjon. En rekke tomhylser er også funnet i området, opplyser politiet.

Foreløpig ingen er pågrepet, melder NBC Philadelphia og ABC News.

Foto: Philadelphia Police / Twitter

Går gjennom overvåkingsbilder

Politiet skal gå gjennom overvåkingsbilder fra butikker, gallerier, barer og restauranter strøket, i håp om å få noe som kan identifisere gjerningsmannen eller gjerningsmennene.

Like ved åstedet ligger konsertlokalet Theatre of the Living Arts, hvor hardrock-gruppen Dying Fetus hadde opptrådt.

– Da skytingen startet trodde jeg det aldri skulle stoppe, forteller Joe Smith til The Philadelphia Inquirer.

Han og en venn stod og ventet utenfor konsertlokalet for å få utlevert mobiltelefonen etter konserten.

Han sier tankene gikk umiddelbart til de to siste skytemassakrene, i Buffalo, i New York og Uvalde i Texas. Panikk og forvirring spredde seg, og sammen med flere andre løp han nedover South Street.

Politiet bad på Twitter at folk måtte holde seg borte fra området, som er stengt av.

De døde og sårede ble fraktet til tre ulike sykehus i byen. For fire av de sårede er tilstanden nå stabil, skriver ABC News.

Lokalavisene bringer av pårørende og venner som venter utenfor på nyheter om sine.