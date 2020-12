Flere døde i selvmord på en måned enn av korona under hele pandemien

2.153 mennesker tok sitt eget liv i Japan i oktober. Det er det høyeste tallet på en måned siden 2015. Til sammenligning er totalt 2.057 mennesker døde av korona i landet.

Rammer kvinner

Det er fortsatt flest menn som begår selvmord i landet, men statistikken for oktober 2020 ser annerledes ut.

Ifølge avisen Washington Post økte tallet på selvmord blant kvinner med 83 % i oktober, sammenlignet med samme periode i fjor. Det var altså nesten dobbelt så mange kvinner som begikk selvmord i oktober i år som i oktober i fjor.

For menn økte antallet med 22 % fra samme måned i fjor.

Mange kvinner jobber i hotell- og restaurantnæringen, reiselivsbransjen og detaljhandelen. Dette er næringer som er hardt rammet av pandemien. Mange har mistet jobben og har store økonomiske problemer. I tillegg har kvinnene hovedansvaret for barna i de fleste japanske familier.

Da skolene stengte, fikk mange kvinner store problemer med å passe både barn og jobb. I tillegg er vold i hjemmet et stort problem, ifølge artikkelen i Washington Post.

Mental helsekrise

– Vi har ikke engang hatt en nedstenging av landet, og covid har påvirket landet minimalt i forhold til andre land. Likevel ser vi denne store økningen i selvmord. Det sier professor Michiko Ueda ved Wasede-universitetet i Tokyo til Washington Post. Han er ekspert på selvmord.

Professor Ueda advarer mot at isolasjon og frykten for å miste jobben fører til en mental helsekrise i landet.

Han mener at andre land også vil oppleve en slik krise som følge av pandemien.

– Det kan bety at andre land også vil se en lignende eller høyere stigning i selvmordstallet i fremtiden, sier professoren.

Japan er et av få land i verden som offentliggjør selvmordstall flere ganger i året. Derfor mener Ueda at utviklingen i landet kan gi andre land et bilde av hvordan koronakrisen kan påvirke befolkningen.

På selvmordstoppen

Selvmord er et stort sosialt og nasjonalt problem i Japan. Landet har lenge hatt et av de høyeste selvmordstallene i verden med 18,5 selvmord per 100.000 innbyggere, ifølge WHO. Til sammenligning har Norge rundt 11 selvmord per 100.000 innbyggere, viser tall fra Folkehelseinstituttet.

Det er flere årsaker til at mange i Japan tar sitt eget liv. Eksperter peker på lange arbeidsdager, press på skolene og ensomhet. Samtidig er det tabubelagt å snakke om psykiske problemer.

De siste årene har likevel selvmordstallene i Japan gått nedover. Heller ikke da koronapandemien var på topp i landet fra mars til mai, økte tallene. Men nå i høst har dette endret seg, skriver Washington Post.

Trenger du noen å snakke med:

Mental Helses hjelpetelefon: 116 123