Et kraftig vindkast førte til at deler av scenen kollapset under et valgkampmøte i delstaten Nuevo Leon nord i landet.

Presidentkandidat Jorge Álvarez Máynez var til stede på møtet. I en melding på X skriver han at han er sendt til sykehus, men at han har det bra.

Med henvisning til kommentarer fra den lokale guvernøren bekreftet president Andrés Manuel López Obrador at minst fem mennesker er døde og mange er såret.

En stund senere melder Reuters at ni skal være døde. En 11 år gammel gutt skal være blant de omkomne.

Ifølge avisa Excelsior er minst 56 såret. 35 av de skadde ble innlagt på et nærliggende sykehus.

Folk står bak en sperrelinje på stedet etter at minst seks mennesker skal være døde og 50 skadet etter kollapsen. Foto: Daniel Becerril / Reuters

Lokale myndigheter har satt inn alle tilgjengelige ressurser for å hjelpe de skadde og ta vare på pårørende, skriver samme avisa.

En video av ulykken lagt ut på sosiale medier viste at Máynez viftet med armene mens mengden sang navnet hans, før han så opp for å se en gigantisk skjerm og metallkonstruksjon velte mot ham.

Presidentkandidaten blir deretter sett løpende til sikkerhet mens en del av scenen veltet.

Presidentkandidat Jorge Álvarez Máynez på stedet etter at scenekollapsen. Foto: Daniel Becerril / Reuters

Máynez er ifølge Excelsior nå på vei tilbake til ulykkesstedet for å hjelpe til i redningsarbeidet.

– Medlemmene av teamet mitt som ble skadet blir allerede behandlet på sykehus. Jeg er på vei tilbake til stedet for å følge ofrene, skriver han på sosiale medier.