Flere angrep i Kyiv: Boligblokker skadet

Fragmenter fra en russisk missil, som ble skutt ned av ukrainske styrker, skal ha truffet et område med boligblokker i Kyiv.

Videoer fra stedet viser en eksplosjon som skal ha gjort skade på både leilighetsbygninger og kjøretøy.

Ordfører i byen, Vitalij Klitschko, sier at hendelsen skal ha skjedd i Kurenivka-distriktet.

Klitschko hevder at én person mistet livet og seks ble skadd da fragmentene traff området, ifølge nyhetsbyrået Interfax Ukraine.

En eksplosjon i Kyiv førte til skader på bygninger og kjøretøy. Du trenger javascript for å se video. En eksplosjon i Kyiv førte til skader på bygninger og kjøretøy.

Yuvgeny Guzenko skal ha sett det som skjedde fra en balkong i nabobygningen, ifølge Reuters.

– Jeg så en bane med røyk lande her, etterfulgt av en eksplosjon, sier han til nyhetsbyrået.

Bilder fra stedet viser store skader på en buss. Ifølge Klitschko var det ingen passasjerer i bussen, skriver Interfax.

Redningspersonell skal være på stedet, og beboere får hjelp til å forlate området.

Flere steder i Kyiv har blitt rammet av angrep og eksplosjoner mandag. Foto: Kyiv kommune

Også andre steder i den ukrainske hovedstaden har boligblokker blitt skadet.

Mandag morgen ble et leilighetskompleks i Obolon-distriktet i Kyiv truffet i et russisk luftangrep. Flere ble skadd, og en person skal ha mistet livet.

Nord i Kyiv skal to personer ha mistet livet etter at en fabrikk ble truffet av russiske artillerigranater. Fabrikken tilhører flyprodusenten Antonovs.

Ber om bistand

Den ukrainske utenriksministeren ber Vesten om å støtte landet ytterligere.

– Bistå med alle nødvendige våpen, skriver landets utenriksminister Dmytro Kuleba på Twitter mandag.

Brannmenn hjelper en eldre kvinne med å evakuere fra bygningen som ble truffet av en russisk missil. Foto: AFP

Han etterlyser våpenstøtte og ytterligere sanksjoner mot Russland for å unngå at flere land blir involvert i en utvidet konflikt, melder Reuters.

«Hjelp Ukraina med å tvinge Putin til å mislykkes for å avverge en større krig», skriver Kuleba.

Ukraina har gjentatte ganger oppfordret sine allierte til å gjøre mer for å motstå den russiske invasjonen av landet.

En brannmann hjelper en eldre kvinne. Hun ble evakuert fra en leilighetsbygning som ble rammet av et angrep i Obolon-distriktet i Kyiv. Foto: AFP

Natt til mandag ba Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj Nato om å innføre en flyforbudssone over Ukraina.

– Hvis dere ikke stenger luftrommet vårt, er det bare et spørsmål om tid før russiske raketter havner på deres territorium, på Nato-territorium, sa Zelenskyj i en videotale, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj ber Nato om å innføre flyforbudssone over Ukraina. Foto: AP

Nato har flere ganger sagt nei til å stenge luftrommet over landet, av frykt for at krigen vil spre seg til andre land. Generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg, har tidligere sagt at de har et ansvar for å hindre at denne konflikten trappes opp utenfor Ukrainas grenser.

Flyalarm i flere regioner

Natt til mandag gikk flyalarmen i store deler av Ukraina. Det ble meldt om langvarige flyalarmer som skal ha gått i 19 av landets 24 regioner.

Flyalarmene skal ha gått i blant annet Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Mykolajiv og Odesa.

Ukrainske myndigheter hevder at de har skutt ned fire russiske fly, blant dem tre helikoptre, det siste døgnet. Det er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Ny evakuering av sivile

Ukrainas visestatsminister, Irina Veresjtsjuk, meldte mandag at Ukraina og Russland var blitt enige om å opprette 10 humanitære korridorer mandag.

160 biler fylt med ukrainske sivile, skal ha forlatt den beleirede byen Mariupol i retning den russisk-kontrollerte havnebyen Berdjansk som ligger sørvest for byen, mandag formiddag.

Ifølge den ukrainske visestatsministeren har rundt 600–700 mennesker blitt evakuert fra Mariupol. Rundt 300.000 innbyggere skal fremdeles være igjen i byen.

Boligblokker skutt i stykker i Mariupol. Foto: AZOV REGIMENT PRESS SERVICE / Reuters

Minst 2500 mennesker skal ha mistet livet i den russiske beleiringen av Mariupol, ifølge Oleksij Arestovitsj. Han er rådgiver for den ukrainske presidenten. Tallene skal han ha fra de lokale myndighetene i Mariupol, ifølge Sky News.

Russland lider store tap

Tormod Heier, oberstløytnant og professor ved Forsvarets høyskole, sier til NRK at han tror Russland vil forsøke å beleire Kyiv, ikke erobre byen.

– Tapene som russerne har hatt de første ukene av krigen har påført dem så mye skade og tap, at det er vanskelig å mobilisere store nok ressurser, sier Heier.

Kilde: Institute for the Study of War / Rochan Consulting / NRK

Han forklarer at å innta en storby er noe av det vanskeligste militære styrker kan gjøre.

– Det krever en samordning av fly, missiler, helikoptre, spesialstyrker, ingeniører, sanitet, samband og logistikk. Russland har vist at de ikke er gode på å samordne dette når de er i fiendens territorium, sier Heier.

Nytt Nato-møte

Forsvarsministrene i Nato skal ha et ekstraordinært møte i Brüssel onsdag, for å diskutere den russiske invasjonen av Ukraina. Det opplyser Tyrkias utenriksminister, Hulusi Akar mandag.