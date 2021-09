Her forsvinner kirketårnet i lavaen

Søndag nådde lavaen byen Todoque og kirken der. Bygget forsvant til tross for iherdige forsøk på å redde det. Redningsfolk med gravemaskiner hadde forsøk å grave grøfter for å lede lavaen vekk, men det viste seg å ikke være nok. Et legekontor forsvant også.

16 jordskjelv mandag formiddag

Vulkanutbruddet startet for over en uke siden langs fjellryggen Cumbre Vieja.

Lavaen, som holder rundt 1200 grader, økte farten i helgen, skriver El Pais. I det siste har den beveget seg med en fart på 100 meter i timen. Søndag ettermiddag var de glødende steinmassene cirka 1,5 kilometer fra havet.

Mandag formiddag ble det registrert 16 jordskjelv sør på La Palma, skriver avisen. Den melder også at det er gjort skader for cirka 200 millioner kroner.

Geologer opplysere at det kommer noe mindre lava fra vulkanen mandag formiddag, men minner om at man også tidligere har sett at den tar slike pauser. Presidenten på Kanariøyene, Angel Victor Torres, sier til El Mundo at de nå overvåker området med droner.

Venter eksplosjoner og giftig gass

Når lavaen treffer det langt kjøligere sjøvannet er det ventet at giftig røyk og gass vil spre seg over øya. Det er også ventet eksplosjoner, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Myndighetene har beordret lockdown i flere kystbyer på grunn av faren. Flere tusen mennesker er evakuert og mange har mistet hjemmet sitt. I landsbyen El Paso er skolen og flere hus forsvunnet.

«Mirakelhuset»

Langt heldigere var Inge og Rainer Cocq som eier det som er blitt døpt «Mirakelhuset».

Midt i lavastrømmen står det pensjonerte parets hus igjen, urørt. Det danske paret har ikke vært i huset siden koronapandemien startet.

«Mirakelhuset» ligger urørt i en «sjø» av lava. Foto: Emilio Morenatti / AFP

– Det er forferdelig. Vi kan ikke reise dit nå heller, det er ikke noe vi kan gjøre under disse omstendighetene, sier Rainer Cocq til dansk TV 2.

La Palma, som er en av de vestligste av Kanariøyene, har ikke så mange turister som de andre øyene. Det bor godt over 80.000 på øya. Flere av øyas bananplantasjer er tatt av lavaen og flere tusen står i fare for å miste jobben, melder Reuters.