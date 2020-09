Fire skadd i knivangrep i Paris – én person pågrepet

Politiet melder at de kke mistenker flere.

Det ble først meldt om at politiet lette etter to personer, men den siste opplysningen fra politiet tyder på at det bare har vært en gjerningsperson.

Den mistenkte gjerningsmannen ble pågrepet i nærheten av Bastillen. Politiet har funnet det de beskriver som en «slakterkniv» ved åstedet for knivangrepet, skriver AFP.

To kritisk skadd

To av de fire skal være kritisk skadd, opplyser politiet.

Ifølge Le Figaro ble den mistenkte gjerningsmannen pågrepet rundt klokka 12.45. Han skal ha hatt blod på klærne.

Politiet har sperret av et større område. Dette inkluderer de tidligere lokalene til Charlie Hebdo, som ble angrepet av terrorister i 2015. 12 personer ble drept i dette angrepet.

Angrep i 2015

Knivangrepet skjer samtidig som rettssaken har startet mot flere av de mistenkte medhjelperne i Hebdo-angrepet. 14 personer er tiltalt etter terrorangrepet i 2015.

Da rettssaken startet trykket magasinet på nytt en omstridt karikaturtegning av profeten Mohammed.