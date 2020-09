Tolv personer ble drept i angrepet for mer enn fem år siden.

Satiremagasinet melder tirsdag ettermiddag at de vil publisere Mohammed-karikaturen på nytt når terrorrettssaken starter onsdag.

– Vi vil aldri legge oss ned. Vi vil aldri gi opp, sier direktør Laurent Sourisseau i Charlie Hebdo, skriver AFP.

Det skal ha vært karikaturtegninger av profeten Mohammed som utløste angrepet på redaksjonen 7. januar 2015.

På lederplass skriver Charlie Hebdo at mange har etterlyst karikaturtegningene av profeten Mohammed. Magasinet skal ha ventet på en passende anledning, skriver AFP.

– Vi har ikke gjort det, ikke fordi det er forbudt – det er tillatt ifølge loven. Vi ventet på den rette anledningen, vi ventet på et tidspunkt da trykkingen vil bidra til en debatt om temaet, står det på lederplass.

Charlie Hebdo skriver at starten på rettssaken onsdag vil være det rette tidspunktet.

Etter terrorangrepene 7. og 9. januar 2015, tok titusener av franskmenn til gatene i Paris. De viste sin avsky mot terroren og sin støtte til pårørende og kolleger av de drepte. Foto: Kenzo Tribouillard / AFP

Tre av de tiltalte vil ikke være til stede i retten onsdag.

De befinner seg trolig i Syria i områder som fortsatt er kontrollert av IS, skriver Reuters.

Enkelte rapporter har antydet at de er døde, men dette er ikke bekreftet, og det er fortsatt arrestordrer utstedt mot dem, skriver AFP.

Kan få livstidsdom

De tiltalte kan få opptil livstid i fengsel, skriver Reuters.

De er anklaget for planlegging av terror, for å ha skaffet våpen og ammunisjon, for finansiering av angrepet og for å være aktive medlemmer i en terrororganisasjon.

Angrepene for mer enn fem år siden var de første i en bølge av islamistisk vold som har kostet 258 mennesker livet i Frankrike, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Terroren sjokkerte Frankrike og resten av verden.

Franskmenn viser fram satirebladet under en støttemarkering for Charlie Hebdo i Paris 11. januar 2015. Foto: Loic Venance / AFP

I Frankrike var det mange som stilte spørsmål ved myndighetenes evne til å sikre borgerne og bevare et fredelig og flerkulturelt samfunn.

Frankrikes mest kjente tegnere drept

Tolv personer ble drept da brødrene Cherif og Said Kouachi stormet redaksjonslokalene til Charlie Hebdo med automatvåpen om morgenen 7. januar 2015.

Blant de drepte var magasinets sjef, 47 år gamle Stéphane «Charb» Charbonnier.

I angrepet døde noen av Frankrikes mest kjente tegnere, skriver NTB.

Elleve andre ble såret i angrepet.

Satiremagasinet var både elsket og hatet for sin kompromissløse linje, der ingenting var tabu. Det inkluderte trykking av svært kontroversielle tegninger av profeten Muhammed.

To gjerningsmenn skutt

To dager etter angrepet på redaksjonslokalet ble de to gjerningsmennene skutt og drept av politiet.

Brødrene Cherif og Said Kouachi stormet redaksjonslokalet til Charlie Hebdo med automatvåpen 7. januar 2015. De ble drept av politiet i en skuddveksling to dager senere. Foto: Handout / AFP

De hadde da vært på rømmen og forskanset seg i et trykkeri utenfor den franske hovedstaden.

I mellomtiden drepte en nær bekjent av brødrene, en politikvinne da han ble stoppet i en rutinekontroll.

9. januar tok han flere gisler i et jødisk supermarked i Paris og krevde at brødrene som angrep Charlie Hebdo, ikke måtte komme til skade. Han drepte fire av gislene.

Den islamske staten

Gjerningsmannen ble selv drept da politiet stormet butikken.

I et videoopptak sverget han troskap til ekstremistgruppen Den islamske staten. Han hevdet at IS sto bak angrepet på Charlie Hebdo.

De tre som angrep Charlie Hebdo og en jødisk butikk i Paris i 2015, er døde.

Overvåkingsbildet viser de to som angrep Charlie Hebdo som skyter mot en politipatrulje. 7. januar 2015. Foto: Anne Gelbard / AFP

Før gjerningsmennene ble skutt og drept av politiet i to ulike aksjoner 9. januar for snart seks år siden, fikk de hjelp av flere andre personer.

Påtalemyndigheten mener de tre gjerningspersonene fikk hjelp på alle stadier i planleggingen, inkludert hjelp til å skaffe våpen.

– Rettssaken er viktig

Flere av dem som overlevde angrepene i Paris, skal forklare seg i retten om det som skjedde for over fem år siden.

– De venter på at rettferdigheten skal skje fyllest og å finne ut hvem som gjorde hva, vel vitende om at de som hadde fingeren på avtrekkeren, ikke lenger er blant oss, sier advokatene Marie-Laure Barre og Nathalie Senyk.

Kulehull i frontruta på en politibil etter skuddveksling mellom terroristene og politiet 7. januar 2015. Foto: Str / AFP

De representerer ofrene fra Charlie Hebdo. Blant de drepte var magasinets sjef, 47 år gamle Stéphane «Charb» Charbonnier.

Også drapene i det jødiske supermarkedet blir sentralt i rettssaken.

– Rettssaken er viktig, selv om hovedmannen bak drapene er død, sier Patrick Klugman, som er bistandsadvokat for ofrene for angrepet mot det jødiske supermarkedet.

– Uten dem som sitter på tiltalebenken, ville ikke drapsmannen vært i stand til å handle, sier bistandsadvokaten.

Rettssaken som starter 2. september vil bli avsluttet 10. november.