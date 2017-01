«Bravo, bravo!» runget over utgravningsstedet da redningsmannskaper klarte å få ut de første overlevende fra snømassene fredag formiddag.

I alt ti overlevende er nå reddet ut etter å ha vært fanget i rundt to døgn inne i de snøskredrammede høyfjellshotellet Rigopiano i Italia. Fire av de ti var barn.

– Det er en fantastisk følelse. Jeg kan ikke beskrive det, sier Simona Di Carlo til nyhetbyrået AP. Hun har nettopp fått vite at hennes nevø er blant de fire barna som er i live.

Hvordan det har gått med nevøens foreldre, er det så langt ingen som vet.

Seks år gamle Ludovica ble funnet i live etter nesten to døgn i snøskredet sammen med sin mor Adriana (43) og bror Gianfilippo (8). Familien ble gjenforent med faren Giampiero som så vidt unnslapp skredet. Foto: Claudio Lattanzio / AP

Fortsatt mange savnet

Minst 16 personer skal fortsatt fanget inne i hotellet. Det er usikkert om de er i live. Tidligere har redningsmannskapene funnet fire omkomne.

Nervøse pårørende har samlet seg utenfor sykehuset i nabobyen Pescara i håp om å få gode nyheter om sine kjære som er savnet.

– Jeg bare håper at niesa mi og hennes kjæreste klarer å komme seg ut derfra. Vi kom hit for å se om hun var her, sa Melissa Riccardo til AP.

– Alt jeg har fått vite, har jeg fått fra internett. De har ikke sagt noe til meg direkte, sa Domenico Angelozzi, som ventet på informasjon om sin søster og svoger.

Slik ser det ut inne i hotellet Rigopiano. Snøen har gjort store ødeleggelser. FOTO: Italiensk politi. Du trenger javascript for å se video. Slik ser det ut inne i hotellet Rigopiano. Snøen har gjort store ødeleggelser. FOTO: Italiensk politi.

Åpner drapsetterforskning

Giampiero Parete trodde han hadde mistet alt da snøskredet i Farindola tok hotellet med familien hans i. Nær to døgn senere fikk han beskjed om at kona Adriana og hans to barn Ludovica (6) og Gianfilippo (8)var blant de som var trukket ut av snømassene i live.

Mora på 43 år og barna på åtte og seks år var kalde og tørste, men ellers i god behold, skriver nyesbyrået AP.

Familien ble gjenforent på sykehuset.

– Selvfølgelig er de slitne etter to døgn uten noen ting, i kulda, men de har de bra, sa Quintino Marcella, som hadde snakket med den overlykkelige faren på telefon.

Påtalemyndigheten har varslet at de kommer til å etterforske tragedien som mulig drap.

De undersøker om skredfaren ble tatt på alvor, og om hotellet burde ha blitt evakuert tidligere på grunn av varslene om mye snø.

Snøskredet som var 300 meter bredt og fem meter høyt ødela høyfjellshotellet fullstendig da det rammet onsdag kveld.