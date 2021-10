Filmstjerne skal vitne mot italiensk eksminister

Den tidligere innenriksministeren risikerer nemlig 15 års fengsel for å ha nektet et redningsskip å legge til havn.

Salvini var ikke nådig etter at dommeren i Palermo hadde godkjent aktoratets vitneliste. På den står blant andre den kjente amerikanske skuespilleren Richard Gere.

– Jeg håper det går raskt, for det fins viktigere ting å ta seg av, fortsatte Salvini.

Den tidligere innenriksministeren og lederen for ytrehøyrepartiet Lega måtte lørdag møte i retten i Palermo på Sicilia.

Salvini er tiltalt for ulovlig frihetsberøvelse og maktmisbruk etter at han i august 2019 nektet redningsskipet «Open Arms» å legge til kai på Lampedusa.

Italias tidligere så kontroversielle innenriksminister Matteo Salvini (i midten) idet han kommer ut av rettslokalet i Palermo lørdag 23. oktober. Foto: Gregorio Borgia / AP

Den lille italienske øya i Middelhavet fungerte lenge som nødhavn og mottakssted for flyktninger og migranter. Da Salvini ble innenriksminister lovet han å gjøre slutt på det.

Om bord i «Open Arms» var rundt 150 flyktninger og migranter.

Skipet var overfylt, de sanitære forholdene elendige og flere av dem som var hentet opp fra Middelhavet var syke. Enkelte forsøkte å slippe unna ved å hoppe i havet og prøvde å svømme i land.

En av dem som dro ut til skipet for å vise sin støtte, var Richard Gere. Han er innkalt som vitne for å fortelle om forholdene om bord.

Richard Gere på vei til Golden Globe-tildelingen for noen år siden. Skuespilleren støtter en rekke veldedige saker. Foto: Mike Blake / Reuters

Munnhoggeri mellom Gere og Salvini

Skuespilleren, kjent fra filmer som En offiser og en gentleman og Pretty Woman, var på ferie i Toscana da dramatikken i Middelhavet utspant seg.

Gere, som er kjent for sitt humanitære engasjement, hadde tidligere vært på Lampedusa for å hjelpe til med mottaket av flyktninger.

Den amerikanske filmstjernen sa den italienske regjeringen «måtte slutte å demonisere flyktninger og asylsøkere» og mente at politikk må settes til side når liv er i fare.

Richard Gere om bord på redningsskipet Open Arms 9. august 2019. Foto: AP

Salvini svarte med å be Gere slutte å blande seg og bad han ta med flyktningene til Hollywood.

– Vi sender en takk til den sjenerøse millionæren som er bekymret for skjebnen til migrantene på «Open Arms». Han kan ta med seg alle folkene som er om bord tilbake til Hollywood, på sitt private fly og la dem bo i sine hus og forsørge dem. Takk, Richard, sa Salvini.

Loven som hisset på seg verden

Innenriksministeren forbød privatdrevne redningsfartøy å anløpe italienske havner. Skip som ulovlig satte i land bergede personer risikerte opp til 11 millioner kroner i bot. I tillegg kunne skipet bli beslaglagt.

Tiltakene fikk sterk kritikk. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) mente humanitært arbeide ble kriminalisert. Eksperter hevdet de var i strid med havretten, hvor det heter at alle som befinner seg på sjøen har plikt å hjelpe skipbrudne.

Redningsskipet Open Arms på vei til kai i Lampedusa 20. august 2019. Foto: Salvatore Cavalli / AP

Salvini svarte at Italia ikke kunne ta byrden alene. Han mente at så lenge humanitære organisasjoner plukket opp flyktninger og migranter ville strømmen over Middelhavet fortsette.

Det spanske redningsskipet «Open Arms» var ikke alene om å bli utestengt fra italienske havner. Det norskdrevne «Ocean Viking» opplevde det samme, hvor forholdene om bord til slutt ble svært kritiske og mannskapet fryktet for sin egen sikkerhet.

Selv Italias egne kystvaktskip fikk forbud mot å sette personer de hadde reddet i land.

Kan straffes nå

Etter 19 krevende dager til havs fikk «Open Arms» legge til kai på Lampedusa etter at en dommer grep inn.

Organisasjonen som drev redningsskipet, spanske Proactiva Open Arms, gikk til slutt til søksmål mot Matteo Salvini.

– Å redde liv er ingen forbrytelse, men en forpliktelse. Den gjelder ikke bare kapteiner, men også nasjoner, sa Oscar Camps, lederen av Proactiva Open Arms, i retten i går.

Oscar Camps er leder av Proactiva Open Arms. Organisasjonen er den første som går rettens vei for å formelt få opphevet reglene Salvini innførte. Foto: Antonio Parrinello / Reuters

Salvini gikk av som innenriksminister i september 2019. Året etter ble han fratatt sin immunitet av nasjonalforsamlingen. Det betyr at Salvini kan straffes for handlinger som han foretok som regjeringsmedlem.

Matteo Salvini står på at han beskyttet Italia.

– Det å forsvare landets grenser, sikkerhet, ære og verdighet er ikke bare en ministers plikt, men alles plikt. Det å måtte møte i retten fordi jeg gjorde jobben min er surrealistisk, mente han.

Matteo Salvini risikerer å bli utestengt fra politikken hvis han blir kjent skyldig i maktmisbruk og frihetsberøvelse. Selv mener Lega-lederen at han kan tjene politisk på rettssaken. Foto: Gregorio Borgia / AP

Statsministeren på vitnelisten

Den tidligere innenriksministeren hevder at hele regjeringen, inkludert statsminister Giuseppe Conte, stod bak beslutningen om å stenge de italienske havnene. Ikke alle av de tidligere regjeringskollegaene deler det synet.

Ved siden av Richard Gere står derfor både daværende statsminister Conte, tidligere visestatsminister og nå utenriksminister Luigi Di Maio på vitnelisten. Det samme gjør Salvinis etterfølger i innenriksdepartementet.

Den italienske presidenten Sergio Mattarella grep inn og bad om at reglene Salvini innførte måtte endres.

Dersom Matteo Salvini skulle bli kjent skyldig etter tiltalen, risikerer han inntil 15 års fengsel.

Skulle han bli dømt til mer enn to år i fengsel får han i tillegg forbud mot å stille til valg i seks år, noe som vil ramme ham og partiet Lega sterkt.

Samme dag som rettssaken på Sicilia startet, kom et tysk redningsskip til øya med 406 migranter og flyktninger, reddet i ulike operasjoner utenfor kysten av Libya.