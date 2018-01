Filippinene: Voldsomt vulkanutbrudd kan være nært forestående

Myndighetene på Filippinene advarer at et voldsomt utbrudd fra vulkanen Mayon kan finne sted i løpet av timer eller dager, skriver nyhetsbyrået AP.

Askeskyen fra Mayon strakte seg tirsdag opptil 3 kilometer opp i lufta. Foto: Bullit Marquez / AP

Natt til tirsdag sto lavaspruten på det meste 700 meter opp fra krateret og askeskyene strakte seg opptil 3 kilometer opp i lufta, ifølge det filippinske instituttet for vulkanologi og seismologi.

Et eksplosivt utbrudd mandag var det kraftigste siden aktiviteten i vulkanen begynte å ta seg opp igjen for litt over ei uke siden.

Søndag 14. januar oppjusterte myndighetene beredskapsnivået til nivå 3, etter å ha observert damputbrudd og glør fra lava fra vulkanen. Farenivået er nå hevet til fire, på en skala der fem er det øverste.

– Ingen sikt

Dag to av utbruddet fra Mayon-vulkanen på Filippinene har ført til at flere tusen er evakuert fra hjemmene sine. Foto: Bullit Marquez / AP

Faresonen er utvidet til 8 kilometer rundt krateret, og flere tusen innbyggere er evakuert fra hjemmene sine.

Myndighetene i provinsen Albay, der Mayon ligger, opplyser at flere enn 40.000 personer befinner seg i evakueringssentre.

Vulkansk aske falt mandag i et titalls landsbyer i Albay og naboprovinsen Camarines Sur.

– Det var som om det var natt midt på dagen. I noen områder var det ingen sikt, fordi asken falt så tjukt, sier Jukes Nunez, en tjenestemann i Albay-provinsen. Det er ikke meldt om omkomne eller skadde.

En mann vasker vinduet på en buss i buen Liago i Albay-provinsen, der vulkanen Mayon ligger. Foto: Charism Sayat / AFP

Stor aktivitet

Mayon, som ligger rundt 330 kilometer sørøst for hovedstaden Manila, er Filippinenes mest aktive vulkan. Siden år 1616 er det registrert rund 50 utbrudd i Mayon, det mest voldsomme i 1814 da over 1.200 mennesker mistet livet.

I 2009 flyktet nesten 50.000 mennesker fra området rundt vulkanen, etter at den begynte å spy ut røyk og aske

Filippinene ligger langs den såkalte Ildringen i Stillehavet, et område kjent for jordskjelv og vulkansk aktivitet. Landet har rundt 22 aktive vulkaner.