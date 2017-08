Jeremy Clarksons ferietur til Mallorca utviklet seg til et mareritt for den tidligere Top-Gear-programlederen. Etter å ha vært sengeliggende i tre dager ble han sendt på sykehuset med alvorlig lungebetennelse.

Av sykehuslegen fikk han ifølge The Guardian beskjed om at han måtte innlegges i en uke. Det mente Clarkson at var for lenge.

«Hvis du ikke gjør som jeg sier så vil du dø», var det strenge motsvaret Clarkson fikk av legen.

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Clarkson er nå ute av sykehuset, men må ta det rolig i to måneder fremover. Det ser han ikke frem til.

– Det er veldig, veldig irriterende fordi jeg har aldri hatt en eneste dag borte fra jobb siden jeg startet i 1978, skal Clarkson ha uttalt ifølge den engelske avisen.

Kontroversiell programleder

Clarkson har i mange år vært en kontroversiell personlighet og fikk i 2015 sparken fra det populære bilprogrammet Top Gear.

Briten hadde fått flere advarsler fra BBC grunnet sin oppførsel. Etter en episode der BBC måtte sende en produsent på legevakta etter at Clarkson både var voldelig og grov i språket var begeret fullt for BBC-ledelsen.

Etter at Clarkson ble sparket fikk han med seg sine medprogramledere, Richard Hammond og James May, til strømmetjenesten Amazon Prime hvor de nå er stjerner i programmet «The Grand Tour».

Tidligere i sommer var også «The Grand Tour»-kollega Richard Hammond å finne på sykesengen etter det Clarkson omtalte som det største bilkrasjet han noen gang hadde sett.