Artikkelen i New York Times (NYT) inneholder mange hittil ukjent opplysninger om Trumps økonomi.

Hva er de viktigste punktene i det NYT har funnet ut?

I 2016 og 2017 betalte Donald Trump 750 dollar – drøyt 7000 norske kroner – i føderal inntektsskatt.

I 10 av årene mellom 2000 og 2015 betalte Trump overhodet ikke føderal inntektsskatt.

Totalt har Trumps forretninger gått med et stort underskudd. I perioden 2000–2017 har det totale tapet vært på 174,5 millioner dollar, rundt 1,7 milliard norske kroner.

The Guardian oppsummerer avsløringene slik:

Trump er ikke en særlig god forretningsmann.

Trump er veldig god til å unngå å betale skatt.

Trump kan ha alvorlige interessekonflikter med tanke på andre land.

Hva har Trump tjent og hva har han tapt?

New York Times viser at reality-serien «The Apprentice» har gitt Trump store inntekter.

Gjennom årene har serien gitt ham inntekter på 197,3 millioner dollar, rundt 1,9 milliarder kroner. Bare i 2005 tjente Trump 47,8 millioner dollar på reality-serien.

Suksessen har gitt Trump muligheten til å «selge» navnet sitt, til forskjellige produkter og prosjekter rundt om i verden. Totalt har det gitt ham inntekter på 230 millioner dollar.

Han har også hatt store leieinntekter på Trump Towlder og Trump World Tower i New York. Til sammen har Trump tjent over 500 millioner dollar på de to bygningene i løpet av årene.

De største tapene har Trump hatt på golfbanene han kjøpte med inntektene fra «The Apprentice». Han har totalt tapt 315,6 millioner dollar på golfbanene siden år 2000. Bare golfresorten Trump National Doral i Florida har gitt ham et tap på 162,3 millioner dollar.

Trump har også tapt mye på Trump International Hotel i hovedstaden Washington D.C. Fra hotellet åpnet i 2016 til utgangen av 2018 tapte Trump 55,5 millioner dollar på hotellet.

Oversikten viser også at Trump har stor gjeld. Til sammen skylder han 421 millioner dollar – drøyt 4 milliarder kroner. Trump er personlig ansvarlig for lånene som må betales tilbake i løpet av de neste fire årene.

Hvordan har Trump reagert?

NYT har bedt Trump kommentere opplysningene før de publiserte saken. Han har derfor en stund visst hva som var i vente.

Søndag kveld holdt Trump en pressekonferanse i Det hvite hus om opplysningene.

På pressekonferansen kalte han opplysningene «fake news», noe han gjentok på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Trump sa at han gjerne vil offentliggjøre selvangivelse sine, men at han ikke kan gjøre det fordi de blir revidert av skattemyndighetene.

Han har også tidligere vist til at revisjonen gjør at han ikke kan gå ut med opplysningene. Den forklaringen er tilbakevist av skattemyndighetene.

Trump kritiserte også skattevesenet. – De har ikke behandlet meg godt, de har behandlet meg veldig dårlig, sa presidenten.

En talsmann for Trump sa søndag kveld at presidenten hadde betalt «titalls millioner dollar i skatt»: Han avviste imidlertid ikke de konkrete opplysningene i New York Times.

Hvordan har NYT fått tak i informasjonen?

Avisen oppgir at de har fått opplysningene fra personer som har lovlig tilgang til dem. NYT vil ikke vise frem dokumentene, fordi de vil beskytte kildene.

Avisen skriver at den har kontrollert innholdet i opplysningene opp mot andre kilder.

Ifølge avisen har journalistene bak avsløringen jobbet med Trumps økonomi og skatter i fire år.

Gjennomsnitt meningsmålinger 6,7 % Kilde: fivethirtyeight

Vil avsløringene påvirke valget?

Det er usikkert om og hvordan avsløringene vil påvirke presidentvalget 3. november.

Flere demokratiske politikere håper at vanlige velgere vil reagere på at Trump knapt har betalt skatt.

En av dem er Richard Neal, leder for komiteen i Representantenes hus som har prøvd å få utlevert Trumps selvangivelser.

– Denne saken setter et skarpt lys på den enormt store forskjellen det er mellom folk med makt og innflytelse og en vanlig amerikaner når det kommer til skattevesenet, sier Neal.

Samtidig har Trump tidligere blitt kritisert for manglende skattebetaling. Da det var tema under valgkampen i 2016, svarte Trump at «det viser hvor smart jeg er». Den forklaringen kan komme til å virke; i USA er skattevesenet svært lite populært blant store deler av befolkningen.

Verre for presidenten kan være at de nye opplysningene ødelegger mye av myten rundt Trump som en vellykket forretningsmann. Mye av det som har gitt Trump oppslutning er nettopp troen på at han vet hvordan man skal tjene penger.

New York Times skriver at det vil komme flere og mer detaljerte saker rundt Trumps økonomi og skatt i dagene fremover. Alex Conant, som er rådgiver for Det republikanske partiet, tror at oppmerksomheten om pengene er Trumps største problem.

Trump ligger i dag klart bak Joe Biden på meningsmålingene. De fleste velgerne har – på godt og vondt – stort sett gjort opp sin mening om Trump.

Conant sier til AP at for å vinne valget må Trump dreie mer av oppmerksomheten mot Biden og det han står for.

Avsløringene i New York Times gjør at Trump fortsatt vil få det meste av oppmerksomheten.

– Dette retter fokus rett mot Trumps personlighet, sier Conant.

Dermed kan den viktigste effekten av New York Times avsløringer være at de drukner det budskapet som Trump og hans støttespillere har villet få frem.