Fem grunner til at forholdet mellom Storbritannia og Russland er elendig nå

Her er grunnen til at forholdet mellom Storbritannia og Russland har havnet fullstendig i fryseboksen etter dagens nyhet om at britisk politi har to mistenkte etter nervegassangrepet i Salisbury.

1. Russland står bak nervegassangrepet

Statsminister Theresa May sier de som stod bak angrepet i Salisbury var russiske agenter fra GRU, Russlands militære etteretning. De to opererte mest sannsynlig på ordre fra høytstående personer innen den russiske stat, sier May.

Hun sa at av hensyn til etterforskningen og til rikets sikkerhet kunne hun ikke gi flere detaljer om hvem de to hovedmistenkte russerne er eller på hvilken måte britene mener at det er den russiske stat orkestrerte angrepet i Salisbury på.

2. Nervegassen var russisk novitsjok

Britene var tidlig ute med å peke på at det måtte være Russland som stod bak nervegassangrepet i Salisbury.

Alexander Petrov (T.H) og Ruslan Boshirov (T.V) ble fanget opp på overvåkingskameraer på togstasjonen i Salisbury 3. mars, dagen før angrepet på Skripal. Foto: Ho / AFP

De hadde både motiv og de hadde midlene til å gjøre det, ifølge britene.

Men russerne til dels bare hånlo av det som kom fra London, både i Kreml og fra talerstolen i FNs sikkerhetsråd.

Denne uken ble det imidertod slått fast fra den internasjonale organisasjonen for forbudet mot kjemiske våpen, OPCW, at nervegiften som ble brukt var av den russiske typen novitsjok.

OPCW har studert prøver fra forgiftningene både i Salisbury og Amesbury..

3. Russisk «aggresjon»

En storstilt diplomatisk innsats fra britisk side førte til at USA og en rekke EU-land og allierte fordømte Russland som følge av angrepet i Salisbury, og gikk i tillegg til det skritt å kaste ut en rekke russiske diplomater fra sine respektive land.

Også Nato sluttet seg til denne fordømmelsen og kastet ut russiske observatører fra sitt hovedkvarter i Brussel.

For Nato, USA og EU var det nok at britisk etterretning pekte i retning av Russland.

NATO la til at dette føyde seg inn i rekken av fiendtlige handlinger fra Russland de siste årene og som til sammen utgjorde et «fiendtlig mønster».

Russlands annektering av Krim, krigen i Ukraina og russisk innblanding i valg er noe av det Storbritannia og de andre landene mener er tegn på at russisk aggresjon.

4. Russland vil ikke utlevere de mistenkte

Storbritanna har ikke engang forsøkt å få utlevert de to agentene.

Nervegassen ble smuglet til England i en parfymeflaske. Foto: Ho / AFP

Russisk lov åpner ikke for utlevering av russiske borgere til utlandet.

Men det er utstedt en internasjonal arrestordre på de to mistenkte.

5. Stoler ikke på russisk politi

Russiske myndigheter sier de vil samarbeide med britene. Men en tidligere russisk spionsak i London har gjort at britene ikke har særlig tiltro til russisk politimyndighet.

Skripal og datteren Julia er på hemmelig adresse i Storbritannia og britene er redde for at de skal bli utsatt for russisk press.