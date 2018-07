Nervegiftdødsfall: – Paret utsatt for store doser nervegift

* Sergej Skripal er en pensjonert russisk etterretningsoffiser, som i 2006 ble dømt til 13 års fengsel i Russland for å ha spionert på vegne av Storbritannia.

* 66-åringen arbeidet for russisk militæretterretning fram til 1999. Han arbeidet siden i russisk UD til 2003, før han gikk inn i næringslivet.

* Ble pågrepet i Moskva i 2004 og innrømmet i avhør ha å ha blitt rekruttert av britisk etterretning i 1995.

* Ifølge dommen hadde han lekket identiteten til russiske spioner til den britiske etterretningsorganisasjonen MI6.

* Skripal ble benådet i 2010 som en del av en spionutvekslingsavtale mellom USA og Russland. Han ble senere fløyet til Storbritannia, der han fikk asyl.

* Søndag 4, mars ble Skripal funnet bevisstløs på en benk i Salisbury i England, sammen med sin 33 år gamle datter Julia.

* Britisk politi har slått fast at de to var utsatt for et attentat der det ble benyttet nervegift. Skripals tilstand er ikke lenger kritisk. Datteren ble utskrevet fra sykehuset 9. april.

* Storbritannias statsminister Theresa May sa mandag 12. mars at det var nervegiften Novitsjok som ble brukt og anklaget Russland for å stå bak.

* Russland nekter og har etterlyst beviser.

* Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) gransker nå prøver av den angivelige nervegiften, men har ikke trukket noen konklusjon.

* Storbritannia har likevel utvist en rekke russiske diplomater og har fått andre land, blant dem Norge til å gjøre det samme.

* Russland har svart ved å utvise en rekke diplomater fra de samme landene, blant dem Norge.

